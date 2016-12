60 prosent smilefjes

Mattilsynet i Agder har delt ut over 60 prosent smilefjes og bare 1,4 prosent sur munn et år etter at smilefjesordningen startet. Nesten 900 restauranter er besøkt. Seniorinspektør Marit Støle Hansen i Mattilsynet i Agder sier restaurantene innretter seg etter deres pålegg.