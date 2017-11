55.000 kroner ekstra til pendlere

Prosjektleder Arild Eielsen foreslår at ansatte som må pendle mer enn 55 km hver vei, får 55.000 kroner ekstra i fastlønn for å kompensere ekstrautgiftene. Ordningen skal gjelde for dem som må pendle til Kristiansand når Agder-fylkene slås sammen.