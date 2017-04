430 tonn og 96 hjul

Transformatoren ble manøvrert til havn i Feda på skipet Elektron II. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg i Statnett. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Transportetappen på land startet på Feda ved 10-tiden i dag. Den store gjenstanden kom fra Sverige med skipet Elektron II.

– Vi frakter den videre med vår spesialtransport til Kvinesdal transformatorstasjon hvor den skal installeres, sier kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg i Statnett.

– Transporten foregår med en spesialkonstruert farkost med individuell sving på alle hjul, og i tillegg har vi trekkvogner og følgebiler for å få trafoen sikkert på plass.

Totalt veier transporten 430 tonn med hele 96 hjul.

Den 220 tonn tunge transformatoren fraktes på 96 hjul. Til sammen veier transporten 430 tonn. Du trenger javascript for å se video. Den 220 tonn tunge transformatoren fraktes på 96 hjul. Til sammen veier transporten 430 tonn.

Vestre korridor

Veggeberg opplyser at den nye stasjonen hvor transformatoren skal installeres, er et delprosjekt i et større prosjekt kalt Vestre korridor, som skal forsterke transmisjonsnettet på Sør-Vestlandet.

– Det har ikke vært en større utbygging på lenge, og nå er det viktig å oppgradere nettet. Så vi bygger både nye ledninger og nye stasjoner.

– Hvilke kraftprodusenter vil ha nytte av dette?

– I dette distriktet er Agder Energi en av dem som vil kople seg på anlegget. Og når det blir bedre kapasitet i nettet, så blir det også kapasitet for fornybar energi.

Når prosjektet Vestre korridor er ferdigstilt er ferdig i 2021, skal det bidra til økt forsyningssikkerhet, sikker drift av dagens nett og mellomlandsforbindelsene. Vestre korridor strekker seg fra Kristiansand og Arendal i sør og videre nordover mot Sauda. Flere stasjoner skal oppgraderes, og ledninger skal bygges.