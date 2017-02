40 000 i bot for hummerfiske

En yrkesfisker er dømt til å betale 40 000 kroner i bot, etter at han satte opp hummerteiner i vernesonen, skriver Agderposten. Fiskeren sier til avisen at han feilberegnet posisjonen, og at han aldri hadde til hensikt å sette opp teinene i et slikt område.