Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Organisasjonen 4 Day Global ønsker å innføre en firedagers arbeidsuke i Norge, hvor arbeidstakere får full lønn selv om de jobber kortere dager eller uker.

Erfaringer fra andre land viser at en slik ordning kan redusere sykefravær, øke trivsel, gjøre det lettere å beholde og rekruttere ansatte, og øke omsetningen.

Prosjektleder for 4 Day Global i Norge, Sarah Uldal, er i gang med å rekruttere norske bedrifter som ønsker å delta i prosjektet.

NHO er imidlertid skeptisk til ideen, og mener at deltid med full lønn vil tappe bedriftene og det norske fellesskapet for inntekter.

Uldal, som selv har opplevd utbrenthet, mener at en firedagers arbeidsuke kan gjøre arbeidslivet mer bærekraftig, spesielt for småbarnsforeldre og andre som trenger mer fleksibilitet.

– Jeg hadde gledelig takket ja til firedagers uke med full lønn, sier Lenita Johansen (29).

Hun er på trilletur i Kristiansand sentrum med sønnen Jesper (10 mnd.) i vogna.

29-åringen var tilbake fra permisjon i april og startet i full jobb som tannpleier. Det gikk ikke lenge.

– Jeg skjønte fort at det måtte bli 80 prosent jobb med en fridag midt i uka. Den dagen nyter jeg, sier Johansen.

Hun får riktignok ikke betalt for fridagen.

Tre mil unna Kristiansand sentrum hvor Jespers mamma nettopp har vært på bading med sønnen, sitter Sarah Uldal (35).

Hun er prosjektleder for den ideelle organisasjonen 4 Day Week Global i Norge. Hvis Uldal får det som hun vil kan Johansen og andre arbeidstakere få full lønn selv om de jobber sekstimersdager eller fire dager i uka.

Sarah Uldal jobber både hjemmefra og fra et kontorfellesskap i Lillesand. Hun setter stor pris på fleksible dager og jobber vanligvis fra klokka 08.00 til 14.00. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Sykefraværet gikk ned

Organisasjonen jobber med å hjelpe bedrifter med å gå over til sekstimersdager eller firedagers arbeidsuke. Det skal skje uten at det går på bekostning av produktivitet eller omsetning.

Uldal forteller at erfaringene deres er gode på verdensbasis og trekker fram følgende effekter:

Sykefraværet går ned.

Trivselen går opp.

Bedriftene har lettere for å holde på ansatte.

Det er lettere å rekruttere ansatte.

– En stor studie fra England viser at bedriftene som var med i gjennomsnitt økte omsetningen med 36 prosent.

Nå er Uldal i gang med å rekruttere norske bedrifter som ønsker å være med. Prosjektet starter i september.

Hun forteller at de er på jakt etter bedrifter som ønsker å teste det ut og bidra til forskning på effekten av en firedagers uke.

4 Day Week Global Ekspander/minimer faktaboks En ideell organisasjon som har som ambisjon å gjøre firedagers uke eller kortere arbeidsdager til den nye standarden over hele verden.

Ble grunnlagt i New Zealand i 2019.

Siden 2022 har organisasjonen veiledet rundt 250 bedrifter og over 6000 ansatte gjennom programmet.

I 2024 er fokuset rettet mot Europa. Sverige, Norge, Tyskland, Sveits, Nederland og Italia er noen av landene som får sine første studier.

Målet er å inkludere bedrifter fra ulike bransjer og med ulik størrelse.

Bedriftene som blir med starter med en åtte uker lang «onboarding-prosess» i september hvor det planlegges grundig. I november går de over i en seks måneder lang pilotfase hvor de skal anvende planene i sin nye jobbhverdag.

– Et maraton, ikke en sprint

Bedriften Kaizen Consult på Os utenfor Bergen skal være med på prosjektet i høst.

Daglig leder Elin Huseby er kjempemotivert før oppstarten.

– Jeg tror det må en endring til i arbeidslivet. Selv kjenner jeg i alle fall på en hverdag som ikke går opp, med høy stressfaktor og høy puls hver eneste dag, sier Huseby.

Hun og kollega Ellen Marie Westvik har begge to små barn.

Huseby tror kortere arbeidsdager eller kortere arbeidsuke vil være lønnsomt fordi ansatte som har det bra leverer bedre på jobb.

– Denne jobben er et maraton, ikke en sprint. Vi skal levere over lang tid og da det er viktig at det er bærekraftig. Jeg har mer tro på det enn at vi skal brenne oss ut.

Elin Huseby (t.v.) og Ellen Marie Westvik ser fram til å være en del av firedagersuke-prosjektet fra september. Foto: Privat

Sarah Uldal opplever at mange bedrifter tar kontakt og er interessert, men selve rekrutteringen går litt tregt.

Hun tror flere ønsker å vente én runde og se hvordan det går med de bedriftene som blir med nå.

– Det er naturlig fordi det er en såpass ny måte å tenke på kontra det tradisjonelle arbeidslivet, sier hun.

Gikk selv på en smell

Uldal opplevde selv å bli utbrent høsten 2020. En kombinasjon av koronapandemi, små barn, mye stress på jobb og søvnmangel førte til smellen.

– Jeg fikk et panikkanfall på jobb, var helt tom og endte med å kjøre gråtende hjem. Det var rett og slett ikke noe mer igjen av meg.

35-åringen endte med å bli sykemeldt i ett år.

Da hun kom tilbake i ny jobb ville hun skape en endring i arbeidslivet.

– Jeg ønsker å gjøre det mer bærekraftig. Kanskje særlig for småbarnsforeldre, men også for andre som er i en livssituasjon hvor de trenger mer fleksibilitet.

Via sin egen podkast Work-life balance med Sarah kom hun i kontakt med den globale lederen for 4 Day Week Global.

Det endte med jobb i organisasjonen.

Sarah Uldal jobber selv sekstimersdager og sier det gir lavere skuldre i hverdagen. – Å ha denne fleksibiliteten unner jeg alle som sliter med tidsklemma. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Jeg tror engasjementet mitt lyste gjennom i den podkast-samtalen for etterpå spurte han meg om jeg var interessert i å ta dette til Norge, sier hun og smiler.

– Hvordan kan det være lønnsomt for bedrifter at de ansatte jobber 80 prosent med full lønn?

– I hovedsak handler det om å jobbe smartere. Den friheten man får henger sammen med at man gjør jobben sin smartere på de fire resterende dagene.

Husarbeid i helgene

Småbarnsmor Lenita Johansen i Kristiansand kjenner godt til skvisen mellom jobb og familieliv.

– Jeg hadde lyst på mer tid med sønnen min. Jeg har heller ikke lyst til å bruke hele lørdagen på å ta klesvasken og å støvsuge, sier hun.

Lenita Johansen bruker fridagen til å gjøre husarbeid som hoper seg opp, eller finne på koselige aktiviteter med sønnen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

På Bystranda møter NRK Mads Blandtjenn Mersland (27) med venner.

27-åringen jobber som vikar i barnehage gjennom vikarbyrå. Han kunne godt tenke seg kortere arbeidsuke mot full lønn.

– Med den fleksible jobben jeg har nå, har jeg egentlig operert med firedagers uke allerede. Jeg merker at det er det kroppen trenger rett og slett, sier han.

Mads Blandkjenn Mersland og kjæresten Ida Moldestad nyter en fridag på Bystranda i Kristiansand med venner. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

NHO: – Ingen god idé

NHO applauderer ikke firedagers uke med full lønn.

Direktør for arbeidsliv og tariff Nina Melsom mener deltid med full lønn vil tappe bedriftene og det norske fellesskapet for inntekter.

– Deltid med full lønn er ingen god idé. Det vil legge høye kostnader på bedriftene og framover trenger vi mer arbeidskraft, ikke mindre, sier Melsom.

Direktør for arbeidsliv og tariff i NHO Nina Melsom mener det viktigste er i å finne løsninger som ivaretar den enkelte på arbeidsplassen. Foto: Moment Studio

Hun påpeker at den enkelte selv står fritt til å be om å gå ned i arbeidstid og jobbe deltid.

– Arbeidsmiljøloven har også det som en løsning for blant annet ansatte med helseutfordringer eller små barn. Det er et valg den enkelte selv må ta.

