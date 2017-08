200 penisbilder i innboksen ga henne en idé

Den 29 år gamle ungdomsskolelæreren fra Grimstad har de siste årene vært singel. I løpet av den tiden har hun vært i kontakt med mange menn på forskjellige dating-nettsider.

Hun er overrasket over hvor mange menn tror en erigert penis er en god start på veien til kjærlighet.

– Skremmende mange har sendt meg bilder av penisen sin. Jeg skjønner ikke at de tør. Forstår de ikke at dette kan bli misbrukt, og tror de virkelig dette er noe kvinner liker, spør Silje Gabrielsen.

MED SILJE I BAKGRUNNEN: Et av de verste bildene Silje Gabrielsen har fått er et bilde en mann sendte henne for en stund siden. På bildet ser man en erigert penis med Silje Gabrielsens profilbilde fra Facebook i bakgrunnen. – Jeg fikk helt sjokk, sier hun til NRK. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Ikke noe godt sjekketriks

Mange norske kvinner har opplevd å få tilsendt bilder av menns underliv. Psykolog og sexolog, Elsa Almås, sier grunnen til at mange sender slike bilder er fordi penisen er såpass sentral i menns seksualitet.

– Kvinner skulle bare visst hvor mye kjærlighet som kan gjemme seg bak en stiv tiss. Det som er synd er at de bruker det som et språk som fungerer så dårlig. Kvinner opplever jo dette som et overgrep eller som plagsomt.

Hun mener fokuset på penis i porno har fått mange menn til å misforstå hva kvinner egentlig er på jakt etter.

– De fleste skjønner vel at å sende et bilde av peniser ikke er et godt sjekketriks. Men jeg tror at når man sitter å gjør dette så går man inn i en slags drømmeverden. Man håper det skal bli tatt godt imot.

MASTEROPPGAVE: Silje Gabrielsen er godt i gang med masteroppgaven sin der hun broderer penisbilder hun har blitt tilsendt på nettet. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Broderer penisene

Men de nær 200 penisbildene fra både ukjente og kjente menn satte Silje Gabrielsen på en idé. Hun ønsket å bruke de uønskede bildene i et kunstprosjekt for å sette søkelys på et problem mange kvinner opplever.

Bildene var allerede sikret ved at Gabrielsen hadde tatt skjermdump av dem. Dermed kunne hun fritt bruke dem i prosjektet.

Ved å brodere penisene hun har fått tilsendt er hun nå i gang med en masteroppgave i kunst ved Universitetet i Agder.

Fra vulgært til søtt

– Jeg synes fenomenet er så sykt at jeg bare måtte gjøre noe med det. Ved å brodere penisene får jeg belyst et samfunnsfenomen.

Hensikten med å brodere bildene er å gjøre det feminint og ta tilbake makten.

– Bildene er så vulgære og mandige. Men når man broderer det på for eksempel et blomsterstoff blir det ikke så mandig lenger, ler Gabrielsen.

