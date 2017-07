180 flyktninger jobber som frivillige under Palmesus

– Jeg skulle egentlig jobbe i baren i dag, men jeg har erfaring som kokk fra før så jeg kontaktet kokken i VIP-området og hørte om ikke jeg kunne jobbe der, og det fikk jeg, sier Ibrahim Dabaa.

Han er en av i alt 180 flyktninger som jobber dugnad under årets Palmesus. Tanken bak prosjektet er å gi dem arbeidserfaring, og en mulighet til å skape nettverk.

– Dette er veldig viktig. Her får jeg kontakter som kan hjelpe meg videre her i Norge. Det er også veldig lett å få venner her på festivalen, forteller Dabaa.

– Viktig å gi dem muligheten

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Sjefkokken var så fornøyd med Dabaa at han like godt tilbød den unge mannen et jobbintervju. Det er organisasjonen Refugees Welcome Agder som har samlet sammen flyktningene. Leder i organisasjonen Monica Strandmyr mener det er viktig at de gis muligheten til å jobbe.

– Mange av de vi har her i dag er kjempeerfarne. Noen av dem, har jobbet masse som frivillige før og noen av dem er høyt utdannet og har lang arbeidserfaring. For noen er dette først gang og de får en unik mulighet til å opparbeide seg erfaring.

Mange flyktninger får prøve seg under årets Palmesus. Fv. Mohammad Alhamza, Omar Diab og Majd Amin Zalloukh. Foto: Lars Hægeland / NRK

Mange som har jobbet frivillig fra før er vant med å jobbe gratis. Pa palmesus får de betalt timelønn. Strandmyr tror det er en viktig faktor for mange.

– Guttene her har jobbet masse frivillig, men jeg tror det gjør noe med stoltheten deres når de får en betalt jobb. Det blir liksom litt mer verdig, forteller hun.

Fikk jobbe med Elton John

Menla Ali Mohmoud fikk jobbe i crewet til Elton John, og fikk med seg både plekter og signert trommeskinn. Foto: Lars Hægeland / NRK

Mange av dem som er i arbeid i helgen fikk også jobbe under konserten med Elton John på torsdagen. Menla Ali Mohmoud var heldig og fikk jobbe ekstra nært den folkekjære artisten.

– Det var veldig moro å få lov til å jobbe i crewet hans. Han var veldig hyggelig og ga meg trommeskinnet og et plekter, sier Menla Ali Mohmoud.

De frivillige vil bli å se på Palmesus hele helgen, og Strandmyr forteller at det er sterkt å se at på mange har fått muligheten til å jobbe.

– Jeg blir stolt av guttene mine, og det gir meg motivasjon til å jobbe videre for dem. Så må jeg jo le litt av dem innimellom også, noen av dem har noen lange blikk etter jentene, sier hun og ler.