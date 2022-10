– Det er helt fantastisk, sier Joel Eggers.

Tårnet Eggers og kameraten Samuel Jäck bygde på kommunal tomt uten tillatelse, skapte et voldsomt engasjement.

En egen venneforening ble stiftet, og de fikk et konsulentfirma med på laget.

18-åringene har ventet spent på en avgjørelse. Må de rive det, eller får det stå?

Joel Eggers og Samuel Jäck har guttene bak byggverket. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Derfor sa politikerne ja

Nå har politikerne i Vennesla bestemt at tårnet får stå.

– Her ligger det en stor mulighet for Venneslas befolkning til å valfarte til dette tårnet. Det blir god folkehelse, trivsel og et møtepunkt for folk som vil ut i terrenget, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Ordføreren er klar på at saken har skapt mye engasjement.

– Normalt er ikke dette greit og det er mange prinsipper som skal tas hensyn til. Vi har hatt mange gode diskusjoner og når alt ble veid opp, endte vi på et positivt vedtak.

Forutsetningen for at tårnet får bli stående er at det blir offentlig og tilgjengelig for alle.

Fra trehytte til utsiktstårn

Det som startet som en guttedrøm om en trehytte i skogen, endte opp som et utsiktstårn på ti meter.

Det de to 18-åringene ikke hadde tenkt på da de startet byggeprosjektet, var at de måtte søke om tillatelse om å få bygge på kommunens grunn.

Da ansatte fra kommunen fikk se tårnet fikk de seg en overraskelse. Siden har det vært usikkert om tårnet får stå.

– Om vi i verste fall må ta det ned, var det uansett gøy den tiden det varte, sa Samuel Jäck til NRK tidligere i år.

Men nå får tårnet altså stå, mot at det blir et offentlig tilbud som turgåere kan benytte seg av.

Dette tårnet på ti meter har vært oppe til diskusjon i formannskapet i Vennesla kommune i dag. De vedtok at tårnet får stå. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Stort engasjement

Saken har skapt stort engasjement, og nylig ble foreningen Tårnets venner stiftet.

Styreleder i foreningen Daniel Bakken ble selv overbevist om at tårnet måtte stå etter å ha tatt en tur opp for å kikke på det.

– Det var fantastisk. Det var så bra bygd. Når det er så spektakulært er det for galt å rive det.

Les også: Tenåringer bygde utkikkstårn uten tillatelse - nå kan det bli revet

Bakken er glad for at kommunen lar tårnet stå. Det er nå arbeidet for foreningen starter.

– Vi må skaffe sponsorer, folk som er villig til å stå for arbeidet. Vi kommer også til å søke om penger til Tårnets venner, sier han.

I tillegg har et konsulentfirma fra Oslo sagt seg villig til å stå for 40 timers arbeid for å sikre at byggearbeidet blir godkjent.

For selv om kommunen lar guttene bruke grunnen, må fortsatt tårnet gjennom en byggesak og bli godkjent som trygt for allmennheten å bruke.

Daniel Bakken mener tårnet er for fantastisk til at det kan rives. Gjennom foreningen Tårnets venner skal han passe på at tårnet blir vedlikeholdt og drevet trygt. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Skal tenke seg litt om neste gang

Eggers og Jäck er selv med i styret i Tårnets venner og skal dermed være med på vedlikehold og videre drift.

Før de starter på nye prosjekter skal tårnet ferdigstilles.

Og til neste prosjekt har de i alle fall lært en ting:

– Man burde tenke seg litt om før man begynner, sier Jäck.