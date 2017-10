15 boliger evakuert i Lyngdal

Agder politidistrikt meldte natt til mandag at en bekk ved Refsvolltunet i Lyngdal har gått over sine bredder, og at beboere på flere adresser har blitt evakuert.

– Bekken har rent inn i et boligområde. På grunn av store vannmengder, har vi måttet evakuere opptil 15 boliger og veldig mange beboere – vi har ikke helt oversikt over antallet. Det har vært veldig krevende arbeidsforhold med vann opp til livet for dem som har vært inne og evakuert folk ut, sier operasjonsleder Audun Eide til NRK ved 04.45-tiden.

– Det er også boliger med funksjonshemmede i området, så det har vært til dels veldig komplisert. Det er ikke meldt om noen skadde, og vi føler vi har rimelig kontroll, fortsetter Eide.

Operasjonslederen sier at beboerne blir evakuert til et forslamlingslokale like ved. Ifølge VG skal minst 20 personer være evakuert.

Saken oppdateres.

