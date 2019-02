15-åring vil ha økt fartsgrense for rullestol

– Når vennene mine sykler, kan jeg ikke holde følge med dem fordi rullestolen bare går 10 kilometer i timen, sier 15-åringen fra Arendal.

Eikin, kjent fra NRK-serien Superhundene, er helt avhengig av rullestol på grunn av en muskelsykdom. Han syns det er urimelig at rullestolen ikke kan kjøre fortere enn en mil i timen.

Den lave farten gjør det utfordrende for Andreas, når han for eksempel er ute med venner som sykler eller går tur med hunden. Han klarer ikke å holde følge.

Underskriftskampanje

Nå har Andreas startet en kampanje for å øke farten på rullestolene til 15 kilometer i timen, og han får god støtte fra venner og klassekamerater.

Den unge aktivisten håper å få nok underskrifter til å kunne levere dem til statsministeren når hun kommer til Arendalsuka i sommer.

– Bare i helga fikk jeg inn 300 underskrifter, sier Eikin.

– Må kunne tilrettelegge

– Han har krav på livskvalitet som alle oss andre, sier Ole Rath, distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder.

Rath støtter forslaget, men ser at en fartsøkning kan bli i raskeste laget for alle. Han mener imidlertid at man bør kunne gjøre unntak for dem som behersker farten.

Ole Rath, distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder. Foto: Tryggtrafikk.no

– Vi må kunne tilrettelegge best mulig, og være bevisste på hvem som kan håndtere en slik fartsøkning. Hvis man er funksjonsklar i både topp og kropp, ser jeg ingen grunn til at man ikke kan ha samme regler som i Sverige og Danmark, avslutter han.

– Helt trygt

Mens fartsgrensen er 10 kilometer i timen her i Norge, kan rullestolkjørere kjøre fem kilometer lenger per time i både Sverige og Danmark.

Våre naboland har altså allerede fartsgrensen Andreas drømmer så sterkt om, og den aktive gutten beroliger de som er skeptiske til fartsøkning.

– Jeg føler at det kommer til å være helt trygt, avslutter 15-åringen.