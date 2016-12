15-åring avhørt fem timer

Den 15 år gamle gutten ble avhørt fra 10.30 til 15.30 på Lindås lensmannskontor utenfor Bergen.

– Han har gitt en mer utdypende og detaljert forklaring, sier sjef for Felles kriminalenhet i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Gutten er siktet for å ha drept Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) på Lund i Kristiansand mandag 5. desember.

Vil ikke si noe om motiv

Politiet sier at motivet for dobbeltdrapet i Kristiansand har vært et tema i avhøret, men de ønsker ikke å si noe om det.

– Saken er fortsatt under etterforskning, og jeg ønsker ikke å si noe om det nå, sier Kaddeberg Skaar.

Politiet mener fortsatt at det bare ble brukt ett våpen under drapene, men kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet.

De står fast på at det bare er snakk om en gjerningsperson.

Det har tidligere blitt sagt at avdøde Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer da hun var ute og luftet hunden drapsdagen.

Det kan politiet nå bekrefte.

– Drapet på Tone Ilebekk fremstår slik at hun var et tilfeldig offer, sier Kaddeberg Skaar.

Politiet holder fortsatt på med vitneavhør, en jobb som vil fortsette en stund fremover.

15-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, vil ikke svare på spørsmål om avhøret.

Han sier til NRK at det har vært et langt avhør, og at 15-åringen har svært samarbeidsvillig og svart på alle spørsmålene fra politiet.