15-20 personer i masseslagsmål

– Når politiet kommer til stedet er det rimelig kaotisk. En politimann bli angrepet og dyttet over to andre som ligger på bakken og sloss, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

Masseslagsmålet skjedde utenfor et utested i Kvinesdal like etter stengetid. Politiet fikk flere telefoner om hendelsen cirka klokken kvart over to, og sendte flere patruljer til stedet for å få kontroll på situasjonen.

Brakk nesa

En person ble påført nesebrudd, men nektet å motta helsehjelp. Ellers melder politiet om en del småskader.

– Noen personer ble påført blåveis eller små kuttskader, men det var ingen store skader, sier Klausen.

Ingen form for våpen eller andre gjenstander skal ha blitt brukt i basketakene som oppstod.

Flere anmeldelser

Én person ble pågrepet for vold mot politiet. I tillegg ble to andre anmeldt for ordensforstyrrelser, for å ha nektet å etterkomme ordre fra politiet og hindret politiet i sitt arbeid. Alle disse er i 20-årene.

Politiet kjenner ikke til bakgrunnen for masseslagsmål, men har ikke mistanke om at det er noe form for kriminelt oppgjør.

– Det er sikkert festing over styr og litt for mye alkohol innabords, sier Klausen.