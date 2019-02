10 års fengsel for hundre voldtekter av stedatter

Voldtektene skjedde over periode da stedatteren var mellom 11 og 19 år gammel, og hovedsakelig mens hun sov. Enkelte ganger brukte mannen sovemedisner med det formål at stedatteren ikke skulle våkne av overgrepene, i følge dommen fra Kristiansand tingrett.

Kvinnen, som nå er voksen, skal ikke ha vært klar over handlingene før politiet tok kontakt. Det er to år siden Agder politidistrikt ble varslet av et annet kontor i Norge om at overgrepsbilder som stammet fra sørlendingen i 40-årene.

– Grusomt og fryktelig

Han skal ha tatt bilder da han gjennomførte overgrepene mot stedattera, samt installert skjulte kameraer på toalett. Deretter skal han ha spredt nakenbilder av jenta på nettet til rundt 60 personer han var i kontakt med.

– Det vekket en mørk side i meg som jeg ikke visste jeg hadde. Jeg hadde ikke opplevd det tidligere. Det er grusomt og fryktelig det jeg har foretatt meg, sa tiltalte under rettssaken i Kristiansand tingrett tidligere i år.



Han skal også ha delt sine fantasier om hva han ønsket å gjøre med offeret. Totalt ble 620 bilder og videoer produsert fra 2008 og frem til han ble arrestert.



I tillegg er mannen dømt til å betale en erstatning på 350.000 kroner til offeret.

Les også: Voldtok stedatteren gjentatte ganger: – Levde et dobbeltliv

Ikke tatt stilling til eventuell anke

Forsvarer Eirik Glad Balchen sier klienten ikke har bestemt seg for om han ønsker å anke dommen. I retten påpekte mannen som nå er dømt at han var glad for at han ble tatt.

– Han levde et dobbeltliv, sier forsvareren.

På grunn av tilståelser, fikk mannen 20 prosent strafferabatt.



– Straffeutmålingen ligger noe høyere enn både det jeg og aktor anførte burde være riktig. Vi må ta en totalvurdering for om det er grunnlag for å anke, eller vedta dommen, sier Balchen til NRK fredag.

Kristiansand tingrett påpeker i dommen at det ble vurdert et høyere straffenivå, men at retten under tvil kom frem til 10 års fengsel.

NRK har vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat Solrun Vik, som sier at hennes klient ikke ønsker å uttale seg om dommen.