– Det er veldig urovekkande at omfanget av seksuell vald mot barn og ungdom ser ut til å auke, siger barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Ein ny rapport viser at heile éin av fire unge i Noreg oppgir at dei har opplevd seksuell vald. Dei fleste av dei er jenter.

Uønskt handfaring er den vanlegaste forma for seksuell vald, ifølgje rapporten frå forskingsinstituttet NOVA.

Éin av ti melder om at dei har opplevd det som juridisk kan definerast som valdtekt.

– Det er svært urovekkande funn og viser ein situasjon blant unge som er uakseptabel, seier Toppe.

– Markant auke

Sidan 2015 har talet på unge som rapporterer om seksuell vald nesten dobla seg, ifølgje den nye rapporten.

I slike saker er som oftast offer og gjerningsperson jamaldra, og dei kjenner som regel kvarandre frå før av.

Dei aller fleste av tilfella skjer på ungdomsskulen.

– Det er ei ekstra sårbar tid og kan gi store skadar for barn og unge. Det viser at vi må ha høg merksemd på arbeidet mot vald og overgrep, seier Toppe.

Seksuell vold blant unge Ekspander/minimer faktaboks Omfanget av seksuell vold er nær fire ganger så høyt for jenter som for gutter.

Uønsket beføling var den vanligste formen for seksuell vold blant både jenter og gutter, men en av fire jenter rapporterte også om minst én grov seksuell krenkelse.

Samlet hadde en av ti vært utsatt for seksuell vold som i juridisk forstand kunne vært definert som voldtekt.

Unge som oppgir mange oppvekstproblemer i hjemmet, unge med en annen seksuell orientering enn heterofil og unge med funksjonsnedsettelser er oftere utsatt for seksuell vold enn andre unge. Omfanget av grove seksuelle krenkelser er lavere for unge med foreldre født i land utenfor Europa, Nord-Amerika og Oseania sammenlignet med blant unge født i andre land.

De fleste tilfeller av seksuell vold utøves av jevnaldrende, som regel en den utsatte kjenner fra før av. Få rapporterte om seksuell vold fra nær familie.

Seksuell vold i ungdomstiden skjer oftest hjemme hos enten en selv eller hos en annen. Den vanligste forståelsen av det mest alvorlige tilfellet av seksuell vold de unge hadde vært utsatt for etter fylte 13 år var å egentlig ikke ville ha sex, men ikke klare å si nei. Mange opplevde også å ha blitt utsatt for ulike former for press og fysisk makt, men sjelden vold. En av fire svarte at de sov eller var for full til å motsette seg hendelsen. I rundt halvparten av de tilfellene av seksuell vold de utsatte anså som det mest alvorlige de hadde vært utsatt for, var alkohol eller andre rusmidler med i bildet.

Omfanget av seksuell vold har økt betydelig fra 2015 til 2023 for både jenter og gutter. For nesten alle former for seksuell vold vi har kartlagt, har andelen utsatte doblet seg i løpet av denne perioden. Kilde: UngVold-rapporten 2023 fra forskningsinstituttet NOVA

– Vi må heie på dei som seier frå

Det er bra at unge seier frå om opplevingar dei opplever som grenseoverskridande, understrekar Hanne Kro Sørborg, LIM-koordinator i Kristiansand kommune.

– Det er så viktig at dei unge seier frå. Og då må vaksne vere kloke, og ikkje bagatellisere. Det er så viktig å få lov til å få stadfesting på at dei sjølv bestemmer over sin eigen kropp og sine eigne grenser. Vi må heie på dei som seier frå.

Ho synest det er vanskeleg og si noko om årsaka til at nesten dobbelt så mange unge no rapporterer om å ha opplevd seksuell vald.

– Men viss årsaka er det at ungdommen no veit at dette ikkje er noko ein skal finne seg i, så betyr det kanskje at vi har gjort noko rett.

– Tek dette på alvor

Barne- og familieministeren understrekar at dei tek rapporten med seg i det vidare arbeidet med å førebyggje vald og overgrep blant unge.

– Vi tek dette på alvor. Vi tek med oss denne studien inn i vårt vidare arbeid mot vald, seier Toppe.

Ho viser til at åtte departement no samarbeider om ein ny plan mot vald og overgrep. Planen skal leggjast fram i haust.

Regjeringa vil også opprette ein eigen undersøkingskommisjon for saker som gjeld vald og overgrep mot barn og unge, ifølgje Toppe.