Visste du at disse uttrykkene stammer fra sjømannslivet?

Å skeie ut

Vi har vel alle skeiet ut med en ekstra sjokoladeplate midt i uka, eller ved å ta oss en skikkelig fest. På en seilskute får sjømenn beskjed om at de kan skeie ut når en firetimers vakt er over. Da kan det være lurt å ta seg en hvil, eller rett og slett bruke tiden som man selv vil før neste vakt.

På stumpene løs

Når det går på stumpene løs så er det gjerne like før noe ryker. Om bord på et skip er stumpene de nest nederste råseilene. De er gjerne de første seilene som blir heist, og de siste som blir berget. De er også kjent som «stormseil», fordi de tåler veldig sterk vind.

På de gamle handelsskipene var det om å gjøre å seile så raskt som mulig før lasta ble dårlig. Når de var nede på stumpene så var været så ille at det var fare på ferde for både skip og last.

Medseilere Iver og Carina på Sommerskuta skværer opp og rydder unna tau på Statsraad Lehmkuhl. Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Å skvære opp

Du har kanskje skværet opp med partneren eller en venn etter at dere har kranglet? Medseilerne på Statsraad Lehmkuhl får ofte beskjed om å skvære opp på dekk. Da skal de kveile opp og rydde unna alt tauverket som ligger utover etter at man har gjort en seilmanøver.

Å skvære opp kan også bety å stille rærne som seilene henger på tvers av skipet. På engelsk heter dette «Square up». Det norske uttrykket er «brase firkant».

Å klare brasene

Når du har klart brasene på jobb, så har du gjerne mestret en vanskelig oppgave. Om bord på et skip må man brase seilene for å få dem stilt i riktig vinkel mot vinden. Ved bruk av taljer og tau blir rærne trukket i rett vinkel. Det er tungt arbeid, som gjerne krever alle mann på dekk.

Alle mann på dekk når seil skal heises eller brases på Statsraad Lehmkuhl. Foto: Petter Christianslund / NRK

Å ta en spansk en

Tar du en snarvei eller velger den enkleste løsningen når du skal utføre en oppgave, så får du gjerne høre at du tar en spansk en. På ei seilskute er det mange taljer. De skal gjøre det mulig for mannskapet om bord å få mer kraft når de drar i tauverk for å heise eller berge seil. Den aller enkleste taljen er kjent som en «spansk vinde», derav uttrykket.

Å ha peiling

Det kjennes veldig godt å ha skikkelig peiling på noe du blir spurt om. Om bord i ei skute så var det navigatøren sitt ansvar å ha peiling. Han sto gjerne i bestikken og peilet ut kursen til skuta. Å ta peiling vil si å bestemme retning og distanse mot et kjent punkt ved hjelp av kompasset.

Kaptein Marcus Seidl er en av dem som har mest peiling på Statsraad Lehmkuhl, både når det gjelder navigasjon og andre ting. Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Å ha lik i lasta

Har du en hemmelighet du ikke vil noen skal vite om? Da har du kanskje lik i lasta. Nettopp lik i lasta var noe man ikke ønsket å ha på ei seilskute. Det betydde ulykke, så døde sjømenn ble begravet på havet. Uttrykket kan også komme fra blindpassasjerer som ikke ble funnet før de døde under dekk.

Å få en overhaling av noen

Det å få en overhaling av sjefen kan være nok til å ødelegge arbeidsdagen for noen hver. Når ei skute tar en overhaling, har hun blitt liggende med breisida til i sjøen. Da kan lasta flytte på seg og skuta kan få en slagside som både gjør skuta mindre stabil og gjør det vanskeligere å sette seil. En overhaling kan også være når det kommer stor sjø over skutesiden og inn på dekk.

Medseiler Bjørg-Siri kaster en fender over rekka på Statsraad Lehmkuhl. Foto: NRK

Stopp en halv!

«Stopp en halv!», roper ofte politibetjenter på film. Men visste du at uttrykket egentlig ikke har noe med halv å gjøre? Det engelske «stopp'n hold» var en kommando som ble brukt når man skulle laste eller losse skip. Man halte for å få løftet lasta, og stoppet eller holdt igjen mellom hvert tak for å hindre at lasta raste ned igjen.

Slå et slag

Når du slår et slag for en god sak, så gir du din støtte til den. Når en seilbåt slår et slag krysser den opp mot vinden og endrer retning. Når du seiler en distanse kalles dette et slag eller en «leg» på engelsk. Når du slår seilbåten så vender du den og seiler på motsatt hals eller retning.

