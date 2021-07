Quiz: Er du en landkrabbe eller kapteinen på skuta?

1/9 Hva heter dette? Foto: Jenny Duesund / NRK I dette lille huset befinner kaptein og styrmann seg, her sjekker de kart og skipets kurs, men hva heter huset? Gaffelen Bestikken Dekketøyen

2/9 Når vi skværer opp så... Foto: Jenny Duesund / NRK Uttrykket «å skvære opp» stammer fra sjømannslivet. Men hva betyr det når mannskapet får beskjed om å skvære opp? Da skal mannskapet legge bak seg all uenighet Da fletter mannskapet nytt tau som trengs ombord Da rydder mannskapet dekk for tau og annet som kan ligge i veien etter at de har heist seil

3/9 Hvorfor tatoverer sjømenn en gris på foten? Foto: Erik Waage / NRK Mange sjøfolk har tatoveringer, men vet du hvorfor en del har tatovert en liten gris på foten? Tradisjonelt fikk sjøfolkene den dårligste maten med seg på ferden, men en grisetatovering skulle sikre god mat på en lang seilas Den lille grisen var et minne om livet på gården hjemme Grisen betyr lykke fordi grisene om bord var lagret i trekasser som fløt opp dersom skipet forliste

4/9 Statsraad Lehmkuhl ... Foto: RICHARD SIBLEY / NRK ... var opprinnelig en sjørøverskute, men nå er det et skoleskip ... er en fullrigger ... er en tremastet bark

5/9 På hvilken side av skuta skal man entre riggen? Foto: Sindre Skrede / NRK Og riggen er altså de delene av skuta som har med selve seilingen å gjøre. Blant annet mast, stag og vanter. På lo side (du har vinden i ryggen) På le side (du har vinden i ansiktet) På styrbord side På babord side

6/9 Hva er en sjanti? Foto: Anette Skafjeld / NRK Ombord i en skute er det mange tradisjoner og kallenavn, men vet du hva en sjanti er? En arbeidssang for sjøfolk Tittelen på en styrmann som også har militærrang som sersjant Det mannskapet kaller maten når det er en rett som er laget av rester fra andre måltid

7/9 Hvorfor har sjømenn en ring i øret? Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK Det var for å kunne betale kong Neptun, for å unnslippe drukningsdøden Fordi de ville ta seg bra ut for de lokale damene når de kom i havn Sjømenn skulle ha med seg nok gull til å dekke sin egen begravelse dersom de falt over bord og drev i land et sted

8/9 Hvilket husdyr bør man ikke nevne ombord i en seilskute? Foto: Sindre Skrede / NRK Hest Sau Ku

9/9 Hva betyr det å «skeie ut»? Foto: Torill Ustad Stav / NRK At man kan ta seg en skikkelig fest At man har fri fra vakt og kan hvile At man kan gå og spise middag