Hvorfor så mye klær, Monsen?

Etter flere spørsmål på «chatten» og i sosiale medier, forklarer Lars Monsen sitt klesvalg for dagen. Han bruker langbukse og skjorte for å beskytte seg mot solen. Dette beskytter også mot stikk/små kutt underveis. – Det er rett og slett helt vanlig for meg, sier Monsen.