Yrkessjåfør kvilte ikkje nok

Ein yrkessjåfør er meld for brot på køyre- og kviletida etter ein kontroll på E16 ved Håbakken kontrollstasjon i Lærdal. To forhold vart oversend føretakskontrollen for undersøking. I tillegg fekk ein førar gebyr på 8.000 kroner for manglande bombrikke. Ein må ut med 1.500 for manglande bruk av verneutstyr.