GAMLEREKTOREN PÅ VIPPEN: Jan Olav Fretland var rektor i 1994 då ein nyfusjonert Høgskulen i Sogn og Fjordane skulle byggjast opp. 22 år etter blei Fretland avgjerande i ein ny fusjonsstrid: ein vestlandshøgskule eller sjølvstende? Foto: Noralv Pedersen / NRK

Det ukjente dramaet om høgskulen i vest – Dagen før fusjonsvedtaket skulle gjerast, byrja det verkeleg «krudla» seg til for meg, seier Jan Olav Fretland.

SOGNDAL (NRK): Tysdag opnar den nye Høgskulen på Vestlandet. Samanslåinga var langt meir dramatisk enn tidlegare kjent, med tårer, tvil og sterk strid. NRK kan òg fortelja om ein lobby-framstøyt i tolvte timen som til slutt var med på å knekkja fusjonsmotstanden.

– Det er den klart vanskelegaste avgjerda eg har teke, seier Jan Olav Fretland.

Det har gått eit halvt år sidan den tidlegare høgskulerektoren stod i sitt yrkeslivs største dilemma: På spel stod framtida til Høgskulen i Sogn og Fjordane – arbeidsplassen til Fretland gjennom tre tiår. 66-åringen og resten av høgskulestyret måtte 9. juni i fjor seia ja eller nei til å gå inn ein ny stor høgskule på Vestlandet saman med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund.

Dagen før det avgjerande fusjonsmøtet møttest dei seks høgskuleinterne styremedlemmene frå campusen i Sogndal for å finna ut kvar dei stod i saka: Alle - utanom Fretland - såg ut til å vera skeptiske til samanslåinga.

Då det frå før var klart at tilsetterepresentanten frå den andre campusen i Førde og dei fire eksterne i styret syntest å vera for ein fusjon, var styret dermed delt på midten - fem for og fem mot - med Fretland som den 11. og sterkt tvilande styrerepresentanten.

For den tidlegare fylkespolitikaren med «haugar og dungar» av styreverv, kom denne utviklinga overraskande:

– Eg hadde oppfatta at det kom til å bli eit forholdsvis klart fleirtal for ein fusjon i styret, og då kunne eg stemma nei. Det hadde gått greitt. Men då eg forstod at det var eg som kom til å vippa denne saka, blei det vanskeleg.

Smsar frå to Sp-dronningar

Her kunne altså SV-politikaren, som var ideologisk mot for store einingar, bikka høgskulen over i nettopp ein mastodont av ein høgskule. Det var nesten til å flira av – på fretlandsk vis.

SP-NEI TIL FUSJON: Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete Foto: Jan Kåre Ness, Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Men for hovudpersonen sjølv var det lite å glisa for: Inni han reivst det kraftig desse junidagane: Den rotfesta og prinsipielle skepsisen hans mot storfusjonar, som i alle dagar hadde lege til grunn for den politiske tenkinga hans, fekk verkeleg prøva krefter mot dei høgskulepolitiske realitetane og dei store omkalfatringane som hadde funne stad på nyfusjonerte universitet og høgskular over heile landet, berre i løpet av det året Fretland hadde sete i høgskulestyret.

Fretland var i sterk tvil, og påtrykket frå omverda var sterkt: Gamlerektorane, gamledirektørane og den tidlegare utdanningsdirektøren i Sogn og Fjordane sende han velgrunna og balanserte synspunkt, og alle meinte det var lurt å gå for fusjon.

Men det var òg andre med god nase for politikk som hadde fått ferten av at det var Jan Olav Fretland som truleg kom til å avgjera fusjonssaka:

SP-JA TIL FUSJON: Fylkesordførar Jenny Følling Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Dei artigaste innspela kom frå dei to Senterparti-dronningane i Sogn og Fjordane, humrar Fretland:

– Fyrst kom det melding frå éi – eg skal ikkje seia kven, men det kan henda folk greier å gjeta det – som meinte at no var det ein historisk augneblink for høgskulen: Eg måtte visa at Sogn og Fjordane hadde verdi, og eg måtte stemma nei til fusjon. Så gjekk det eitt minutt, før det kom melding frå den andre Sp-dronninga om at det no var ein historisk augneblink, og eg måtte passa på at fylket framleis måtte vera samla, og eg måtte røysta for fusjon.

Den fyrste dronninga var sjølvsagt stortingsrepresentant og tidlegare partileiar Liv Signe Navarsete, og den andre fylkesordførar Jenny Følling.

«Ikkje så enkelt å vera Fretland no»

9. juni 2016: Alle hadde forstått at det stod og fall på han, men få visste kvar dei hadde Jan Olav Fretland då høgskulestyret i Sogn og Fjordane skulle gjera det endeleg vedtaket i den betente fusjonssaka.

PROTESTAR FØR MØTET: Studentane og styrerepresentant Oddmund Hoel var blant dei som argumenterte sterkast mot ein høgskulefusjon. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Spenninga steig difor i møterommet i Høgskulebygget i Sogndal for kvar styrerepresentant som kunngjorde standpunktet sitt. Då ti hadde sagt sitt, var fem for ei samanslåing, og fem var mot. Alle i rommet venta på Fretland.

– Eg var veldig spent. Eg visste ikkje om han ville landa på det eine eller det andre, sa styreleiar Trond Ueland etter møtet.

Til slutt tok jokeren ordet, slik ein Julius Caesar eller ein Lars Sponheim hadde gjort det før han, i eigen høge tredje person:

– Det er kanskje ikkje så enkelt å vera Fretland no, sa Fretland.

Etter at den tidlegare høgskulerektoren hadde drøfta sju argument for ein fusjon, og seks mot, var han komen fram til konklusjonen. Men før han summerte opp, sette han styret på tolmodsprøve enno ei lita stund:

Då han hadde irettesett dei andre styrerepresentantane, utanom Åse Neraas, for å leggja fram ubalanserte innlegg, og gitt tilsetterepresentant Oddmund Hoel ein liten reprimande for å vera «ideologisk» mot ein høgskulefusjon, var Fretland klar til sleppa katten or sekken:

– Eg hallar mot eit ja, og så må eg skunda meg å seia at eg ser det som nesten organisatorisk umogleg å vera med på å vippa denne fusjonen til eit fusjons-ja med eit 6-5-vedtak når fem høgskule-interne styrerepresentantar seier nei. Då viser ikkje eg dei den respekten dei fortener, sa Fretland, før han bad om ein pause og eit særmøte med dei sju interne representantane.

Tilsetterepresentantane i styret reiste seg: fusjonsmotstandarane Oddmund Hoel, Åse Neraas og Inger Auestad, fusjonsforkjempar Ole Kleiven, joker Fretland og dei to studentrepresentantane Magnus Nordrum Brøste og Trine Ludvigsen Rygg, som alle rekna med ville stemma nei til fusjon, men som – påtakeleg nok – var dei einaste i styret som ikkje hadde sagt dette uttrykkeleg i møtet.

I det dei gjekk alvorstunge forbi viserektorane, dekanane, journalistane og dei særs fusjonsskeptiske studentleiarane, som sat langs veggane i styrerommet, kunne ingen sjå dei sterke indre rivningane i dei to studentrepresentantane.

Medan dei sju gjekk inn på eit grupperom, måtte resten av styret venta i nervepirrande uvisse.

Høgskulen i skrustikka

Januar 2014: Om det historiske styremøtet i Sogndal hadde utvikla i høgdramatisk lei, var den lange opptakten ikkje så mykje mindre spennande:

– Eg hugsar eg tenkte «oi», minnest Åse Løkeland, høgskulerektor i Sogn og Fjordane frå 2007 til 2015.

Løkeland sat i konferansesalen på Grand Hotel i Oslo 14. januar 2014. Det var «Kunnskapsministerens kontaktkonferanse med universiteter og høyskoler», og på talarstolen stod den ferske statsråden Torbjørn Røe Isaksen (H) og la fram sju punkt for høgare kvalitet på forsking og høgare utdanning.

STOD FAST PÅ SJØLVSTYRE: Tidlegare rektor Åse Løkeland prøvde i 2014 å få til ei slags samanslåing av høgskulane på Vestlandet og Universitetet i Bergen, med eit felles styre, men der einingane elles hadde stor grad av sjølvstyre. Det blei for laust i fisken for kunnskapsministeren. Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Fyrst snakka han om finansiering (han varsla ein gjennomgang av finansieringssystemet), så kom struktur (han varsla ei stortingsmelding om struktur i høgare utdanning). Eg tenkte at her kjem det til å skje noko, fortel Løkeland.

Det hadde altså ikkje gått tre månader frå Røe Isaksen blei utnemnd til kunnskapsminister, før han sette høgskulane i skrustikka: Slik statsråden såg det, var det «en del bekymringsfulle kvalitetsproblemer ved en del institusjoner og ved en del utdanninger».

Viktige datoar for høgskulefusjonen på Vestlandet Ekspandér faktaboks 17. oktober 2013: Torbjørn Røe Isaksen (H) blir ny kunnskapsminister.

14. januar 2014: Røe Isaksen varslar samanslåingar av høgskular og universitet.

25. mai 2014: Røe Isaksen ber høgskulane sjølve vurdera om dagens organisering er «hensiktsmessig».

31. oktober 2014: Høgskulen i Sogn og Fjordane svarar kunnskapsministeren at dei vil vera sjølvstendige.

November 2014 – februar 2015: Røe Isaksen går ein ekstrarunde med høgskulane i vest, men Høgskulen i Sogn og Fjordane står fast på å stå åleine.

27. mars 2015: Røe Isaksen legg fram stortingsmeldinga «Konsentrasjon for kvalitet», der han vil ha «færre, men sterkere institusjoner».

11. juni 2015: Stortinget vedtek stortingsmeldinga.

16. juni 2015: Regjeringa kunngjer samanslåinga av NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Denne og andre fusjonar gjer inntrykk i vest.

21. juni 2015: Styret ved Universitetet i Stavanger seier nei til å slå seg saman med Høgskolen Stord/Haugesund. Stord/Haugesund vender nasen nordover.

24. juni 2015: Røe Isaksen utnemner fire nye eksterne medlemmer til høgskulestyret i Sogn og Fjordane. Alle fire røystar ja til fusjon eit år seinare.

7. og 8. september 2015: Under eit møte i Bergen får statssekretær Bjørn Haugstad (H) høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund med på å greia ut ein ny stor høgskule på Vestlandet.

25. september 2015: Høgskulestyret i Sogn og Fjordane seier ja til å bli med på ei slik storfusjonsutgreiing med Bergen og Stord/Haugesund.

10. mars 2016: Høgskulestyret i Sogn og Fjordane seier ja til å starta fusjonsforhandlingar med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund.

9. juni 2016: Høgskulestyret i Sogn og Fjordane seier med knappast mogleg fleirtal ja til å bli ein del av Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyra i Bergen og Stord/Haugesund seier samrøystes ja til fusjon same dag.

10. januar 2017: Statsminister Erna Solberg (H) opnar den nye Høgskulen på Vestlandet i Sogndal.

– At me måtte gjera noko med høgskulane og universiteta, forstod me før me kom inn i regjeringskontora, seier Bjørn Haugstad (H), statssekretæren til Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet:

– Forgjengarane våre Tora Aasland (SV) og Kristin Halvorsen (SV) hadde sett i gang eit arbeid for å få til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og samanslåingar i sektoren, men dei var ikkje komne i mål. Me måtte gå meir målretta til verks.

– Slå dykk saman

Bodskapen til Haugstad og Røe Isaksen var ikkje til å misforstå i Sogn og Fjordane, Volda, Stord/Haugesund, Molde, Lillehammer og mange av dei andre mindre og mellomstore høgskulane i landet: Slå dykk saman – berre slik kan de gjera undervisninga og forskinga betre.

FAST I KLYPA FRÅ DAG ÉIN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meinte Høgskulen i Sogn og Fjordane var for liten og sårbar til å stå åleine. Her frå eit besøk i Sogndal 27. januar 2015 med stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) og dåverande styreleiar for høgskulen, Heidi Katrin Osland. Foto: Noralv Pedersen / NRK

For Høgskulen i Sogn og Fjordane var statsråden spesielt kritisk til dette:

Dei tilsette fekk for lite forsking på trykk i vitskaplege tidsskrift og låg langt under landssnittet.

Høgskulen hadde for få tilsette med doktorgrad eller forskingserfaring tilsvarande ein slik grad. Skulen låg langt under landssnittet. At det stod spesielt dårleg til ved lærarutdanninga, var alvorleg med tanke på den nye femårige lærarutdanninga som skulle gjelda frå 2017. Der kravde Regjeringa nemleg at halvparten måtte ha denne kompetansen, noko høgskulen den gongen var langt unna å innfri.

Høgskulen var dessutan dårlege på internasjonal utveksling av studentar og tilsette. Inn- og utreisande utvekslingsstudentar utgjorde berre vel to prosent av alle studentane. Landssnittet var over fem.

Høgskuleleiinga i Sogn og Fjordane meinte lenge at dei kunne løysa desse utfordringane – på eigen kjøl: Høgskulen vedtok mellom anna å prioritera forskinga i budsjetta sine og å styrkja lærarutdanninga med fleire toppstillingar både i norsk og matematikk.

I det dåverande høgskulestyret var det djup skepsis mot ei samanslåing. Dei meinte at:

Ein fusjon ville svekkja nærleiken til og samarbeidet med arbeids- og samfunnslivet i regionen

Ein fusjon ville sentralisera viktige fellestenester og etter kvart truga studietilboda

Ein fusjon ikkje ville styrkja høgskulane fagleg

Ein fusjon på sikt kunne tappa distrikta for kompetanse

Røe Isaksens fem påtrykk

Desse argumenta gjorde lite inntrykk på Røe Isaksen. Spørsmålet var korleis han ville gå fram for å få «den kvaliteten på høyere utdanning og forskning som vi trenger for å nå ambisjonene våre».

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. EIN HØGSKULE - FEM CAMPUSAR: Høgskulen på Vestlandet held til i Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal og Førde - og har om lag 16000 studentar.

Jo, han byrja å dreia om stonga på skrustikka, slik at Høgskulen i Sogn og Fjordane raskt skulle kjenna presset auka monaleg.

På dei vel to åra det gjekk frå Røe Isaksen la fram dei sju punkta sine i 2014 til det dramatiske fusjonsmøtet i høgskulestyret i 2016, gjorde statsråden – med god hjelp av statssekretær Haugstad – iallfall fem omdreiingar på stikka, som alle skulle visa seg å bli avgjerande for lagnaden til Høgskulen i Sogn og Fjordane:

1. I 2014 sette statsråden i gang arbeidet med ei ny stortingsmelding. Røe Isaksen bad då høgskulane og universiteta sjølve vurdera om det dåverande høgskule- og universitetskartet gav god nok forsking og utdanning, eller om det måtte samanslåingar til. Svaret frå Høgskulen i Sogn og Fjordane var å tala Oslo midt i mot: Høgskulen ville stå åleine.

Røe Isaksens fyrste påtrykk: Stortingsmeldinga Ekspandér faktaboks I mai 2014 fekk alle høgskulane og universiteta i landet eit brev frå Torbjørn Røe Isaksen. Der bad statsråden høgskulestyra svara på om organiseringa av høgskulane og universiteta i landet var «hensiktsmessig, eller får vi mer ut av ressursene vi investerer, dersom vi organiserer sektoren annerledes». Medan presset frå statsråden skulle få den ønskte effekten spesielt i nord, midt, aust og sør, møtte Røe Isaksen sterk motstand i vest, og kanskje mest gjenstridig av dei nordvestlege høgskulane var Sogn og Fjordane på denne tida. Eit 16 sider langt svarbrev frå høgskulen kom 31. oktober det same året, og det lét ikkje noko tvil etter seg. Høgskulen ville stå åleine: «Fram mot 2020 skal HiSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane) utviklast til å verte ein sterk, fagleg god og sjølvstendig høgskule, som i nært fagleg og administrativt samarbeid med andre høgskular og universitet, og i samverke med samfunns- og arbeidslivet i regionen vår, skal gi framifrå undervisning og utføre relevant forsking av høg kvalitet. (…) Vidareføring av lokal autonomi (sjølvstyre) er etter vårt syn ein føresetnad for å realisere ønska strategisk profil. Vi har vanskeleg for å sjå at satsinga på høgare utdanning og forsking i vår region vil ha meir kraft og større relevans og effekt, dersom studiestadane Sogndal og Førde skal vidareutviklast, styrast og leiast frå Oslo eller Bergen. Dette er ei viktig grunngjeving for vårt primære standpunkt om framhald som sjølvstendig institusjon i nært samarbeid med andre UH-institusjonar.» Høgskulen hadde tidlegare arbeidd mot eit storuniversitet på Vestlandet. Som medlem i Universitets- og høgskulenettverket på Vestlandet var høgskulen med å foreslå ei stor samanslåing av dei høgare utdanningsinstitusjonane på Vestlandet, med eit felles styre, men der einingane elles hadde stor grad av sjølvstyre. Men denne såkalla konsortium-modellen blei for laus i fisken for Røe Isaksen, som vende tommelen ned. Når statsråden ikkje ville ein slik vestlandsallianse, var vidare åleinegang det einaste alternativet for høgskulestyret i Sogn og Fjordane. Hausten 2014 gjorde styret sjølvstendevedtak ikkje mindre enn tre gonger. Innleiingsvis hausta denne «Asterix og Obelix»-haldninga applaus lokalt. Men også «gallarlandsbyen» Sogn og Fjordane hadde aktørar som hadde ei anna tilnærming enn å slåst mot keisar Torbjørn og Oslo-hæren hans: I leiargruppa ved høgskulen var det ulike syn og meiningar om fusjonsspørsmålet, og dei tidvis kraftige rivingane skulle etter kvart bobla fram: Då Røe Isaksen kom med fusjonsutfordringa si i 2014, var høgskulestyret samstemte om å seia nei til samanslåing og gav administrasjon oppdrag å forfatta eit svarbrev. Diskusjonane i leiargruppa rundt dette svarbrevet blir skildra som «heftige». Usemja gjekk både på innhald og sjølve prosessen. I leiargruppa var nokre komne i tvil om vidare sjølvstende ville vera det beste for høgskulen. Etter det NRK kjenner til skal fleire i leiargruppa ha oppfatta bestillinga frå styret som at dei skulle skriva eit forsvarsskift og ei argumentasjonsrekkje for vidare åleinegang: Rommet for ei balansert framstilling som romma tvil og positive argument for fusjon, var lite, slik dei såg det. Det fyrste hintet om denne usemja kom 3. januar 2015 då dåverande dekan (avdelingsleiar) for helsefag, Eva Marie Halvorsen, i ein kronikk i avisa «Firda» uttrykte stor uro for å stå åleine. Halvorsen sa klart frå om at ho ønskte høgskulefusjon. I fagmiljøa ved dei to høgskulecampusane i Sogndal og i Førde stod sjølvstendestandpunktet spesielt sterkt hjå storebror Sogndal, medan det i Førde – både ved sjukepleie- og ingeniørutdanningane – var stemning for nærmare samarbeid og mogleg fusjon med Høgskolen i Bergen.

2. Røe Isaksen sitt svar på sjølvstendestandpunktet til høgskulestyret var å kalla dei inn på teppet. Tre møte mellom den politiske leiinga i Kunnskapsdepartementet og høgskuleleiinga fann stad rundt årsskiftet 2014/2015. Bodskapen var klar: Det blei for krevjande for høgskulen å halda fram åleine. Men høgskulestyre stod fast på vidare åleinegang.

Røe Isaksens andre påtrykk: Høgskulen inn på teppet Ekspandér faktaboks Vinteren 2014-2015: Kva var så Røe Isaksen sin respons på den steile haldninga til høgskulestyret i vest? Han gjorde omdreiing nummer to på skrustikka, ved fyrst å senda statssekretæren sin, Bjørn Haugstad (H), til Sogn og Fjordane i 18. november 2014. Deretter blei høgskulen, saman fire andre høgskular på Vestlandet, kalla inn til møte i Kunnskapsdepartementet månaden etter (18. desember 2014), før kunnskapsministeren sjølv vitja Sogndal berre fem veker etter det att (27. januar 2015) Bodskapen til Haugstad og Røe Isaksen i denne ekstrarunden var klar: Det blir for krevjande for høgskulane i Molde, Ålesund, Volda og Sogn og Fjordane å halda fram åleine. For Volda og Sogn og Fjordane blei det spesielt vist til «usikkerhet om evnen til å bære en femårig lærerutdanning.». Like fullt såg høgskulestyret i Sogn og Fjordane ved fyrste augekast ut til å vera ubøyeleg. I eit nytt styrevedtak to veker etter Røe Isaksen-besøket i januar 2015 slo dei igjen fast at dei ville ha sjølvstyre. Men det var òg eit vedheng i vedtaksteksten: I eit underpunkt stod det at høgskulestyret «subsidiært» gjekk for ein «tettare integrasjon mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen, og Høgskolen Stord/Haugesund med sikte på å etablera eit framtidig fleircampusuniversitet på Vestlandet». Men styret sette eit tydeleg vilkår: Universitetet i Bergen måtte vera med frå starten. – Me innsåg at samarbeidet måtte vera meir forpliktande. Og dersom me ikkje fekk tilslutnad til sjølvstende, ville me ha eit ord med i laget om kva slag fusjon me ville ha på Vestlandet. Universitetet måtte vera med i ein eventuell fusjon. Det ville vere viktig om ein skulle få større tiltrekkingskraft på studentar, fagfolk og forskingsoppdrag. Ei samanslåing med berre høgskulane ville ikkje ha same verknad, i alle fall ikkje på kort sikt, seier tidlegare rektor Åse Løkeland. I tillegg til dei hyppige møta med statsråden, kjende Løkeland og resten av høgskuleleiinga det aukande påtrykket også på anna vis. For på dette tidspunktet, før stortingsmeldinga var lagd fram, hadde ikkje Røe Isaksen avklart om han kom til å foreslå bruk av tvang for å fusjonera institusjonane. Otten for tvangssamanslåing hang difor som grå skodde over høgskulen i denne tida. For høgskulestyret blei det ikkje enklare då Universitetet i Bergen avviste tanken om ein storfusjon i vest. Universitetsleiinga kunne gjera det, fordi Røe Isaksen hadde gitt dei lov til det. Statsråden meinte at universiteta ikkje trong å fusjonera, fordi dei var store nok i seg sjølv. Med eit avvisande universitet var det ikkje heilt godt å sjå kva «tettare integrasjon» konkret ville innebera, men det som verka klart, var at det til no urokkelege høgskulestyret så smått hadde byrja å rikka på seg, og påtrykket skulle berre auka i kraft utover våren 2015.

3. Våren 2015 la Regjeringa fram stortingsmeldinga som inneheldt nye tøffe krav, og som slo fast at større fusjonerte høgskular måtte til for å betra utdanninga og forskinga. Eit fleirtal i Stortinget støtta meldinga, og dermed hadde høgskulestyret ikkje berre kome på kant med ein statsråds vilje, men også med den vedtekne nasjonale politikken.

Røe Isaksens tredje påtrykk: Med Stortinget i ryggen Ekspandér faktaboks 27. mars 2015: Halvannan månad etter høgskulestyret sitt «tettare integrasjon»-vedtak la Røe Isaksen fram stortingsmeldinga «Konsentrasjon for kvalitet». Der lanserte han ni nye krav som høgskulane og universiteta måtte innfri. Raskt blei det klart at Høgskulen i Sogn og Fjordane ville slita å oppfylla fleire av desse vilkåra på eiga hand. Røe Isaksen hadde med andre ord lansert ny skjerpa politikk som målretta skubba mange av dei fusjonsmotvillige høgskulane i retning av nettopp samanslåing, og statsråden hadde med det gjort den tredje omdreiinga på skrustikka. Stortingsmeldinga slo fast at høgskule- og universitetskartet i landet måtte endrast, fordi mange forskingsmiljø var for små og sårbare, og fordi dei sleit med få tak i dugande fagfolk. Medisinen som dokter Røe Isaksen skreiv ut, var å «samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner.» Tre månader seinare vedtok eit fleirtal i Stortinget dei ni tøffe krava til høgskulane og universiteta, og føydde til ytterlegare tre. Dermed hadde høgskulestyret i Sogn og Fjordane ikkje berre kome på kant med ein villa politikk til ein statsråd, men òg med den vedtekne nasjonale politikken. Det bidrog ikkje akkurat til å minka presset på høgskuleleiinga. – For oss var det sentralt på det tidspunkt å gå til Stortinget. Me fekk tilslutning, og det kan ha gjort inntrykk, seier Haugstad. I fagmiljøa ved høgskulen byrja det òg å koma ei gryande redsle for at Haugstad, Røe Isaksen og det borgarlege fleirtalet på Stortinget skulle straffa høgskulen økonomisk viss dei sa nei til ein vestlandsfusjon. Og eit stortingsvedtak seinare i 2015 skulle bli oppfatta som ein forsmak på kva som kunne vera i vente: Då fordelte Stortinget over 300 stipendiatstillingar, som er ei fireårig pengestøtte til forskarar som skal skrive doktorgrad. Høgskulen fekk ingen slike stillingar. Det gjorde heller ikkje andre fusjonsmotvillige høgskular, som Lillehammer, Volda, Hedmark og Østfold. Den vedtekne stortingsmeldinga bar – i tillegg til tøffare krav til «kvalitet og robusthet» – òg bod om kva påtrykk som var i vente for dei små stridige høgskulane i nordvest: Røe Isaksen skreiv at han ville halda fram dialogen med dei institusjonane som departementet «mener ikkje bør fortsette som selvstendige institusjoner. Dialogen vil ta utgangspunkt i strukturrelevante kriterier.» Ingen institusjonar var namngjevne, men ved campusane i Sogndal og Førde visste dei vel at Høgskulen i Sogn og Fjordane var mellom desse.

4. Røe Isaksen skifta sommaren 2015 ut dei fire eksterne representantane i det gamle styret – som alle hadde vore mot fusjon – med fire nye, som alle skulle koma til å røysta ja til samanslåing. Den nye styreleiaren Trond Ueland kom inn i styret mellom anna på grunn av eit press frå Sunnfjord om ein sterkare representasjon frå den regionen, der fusjonsiveren var sterk.

Røe Isaksens fjerde påtrykk: Skifta ut styret Ekspandér faktaboks 7. september 2015: – Eg trur Kunnskapsdepartementet og Vestlands-institusjonane bør koma saman og snakka oss gjennom det heile, sa statssekretær Bjørn Haugstad. Snart skulle han møta leiarane ved høgskulane på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Haugstad hadde kalla dei inn til toppmøte, med eit mål for auga: å få fart på vestlendingane. Alle var dei på plass på ærverdige Grand Hotel Terminus i Bergen sentrum. Det var berre ein liten time til møtet skulle byrja, og i matsalen på hotellet sat ein fersk rektor og ein like nyss utnemnd styreleiar for Høgskulen i Sogn og Fjordane. For Rasmus Stokke og Trond Ueland var tida komen til «dialog» med Regjeringa, slik Haugstad og Røe Isaksen hadde varsla i stortingsmeldinga før sommaren. Stokke og Ueland var tidleg ute, der dei sat over kaffikoppane sine. Truleg ville dei ferske høgskuleleiarane snakka gjennom saka ein siste gong før møtet starta. Det var ikkje berre rektoren og styreleiren som var nye i høgskuleleiinga den hausten. Heile det gamle styret var skifta ut med 11 nye medlemmer i løpet av sommaren. Sju av dei var valde internt blant dei tilsette (fem representantar) og studentane (to representantar) ved høgskulen. Seks av dei blei oppfatta som fusjonsmotstandarar, Jan Olav Fretland og studentane inkludert. Berre tilsettrepresentant Ole Kleiven frå campusen i Førde syntest å vera for ein fusjon. Dei fire siste styremedlemmene var eksterne: To skulle Røe Isaksen peika ut, og dei to siste skulle Sogn og Fjordane fylkeskommune nominera. Eitt var sikkert: Det var eit langt større alvor kring utnemninga av nytt høgskulestyret i 2015 enn tidlegare år på grunn av fusjonsstriden. I den oppheta debatten gjennom vinteren 2015 hadde det utgåande høgskulestyret kome på kant med både næringslivet og sine eige avdelingar i Førde. Presset for å få inn slagkraftige representantar frå Førde-området og industrien var difor betydeleg før Sogn og Fjordane fylkeskommune i mars 2015 skulle peika ut sine to styremedlemmer. – At me datt ned på Trond Ueland (kommunalsjef i Førde kommune og tidlegare sekretariatsleiar for Vestlandsrådet), var med bakgrunn i signal me har fått frå Sunnfjord-regionen om at regionen sine interesser ikkje har vore godt nok representerte i høgskulestyret i denne perioden, fortalde Nils P. Støyva, dåverande gruppeleiar for Arbeidarpartiet på Fylkestinget. Grunngjevinga til Støyva vekte reaksjonar. Ordførar Jarle Aarvoll (Ap) i Sogndal mislikte at Sunnfjord-interessene blei utslagsgjevande: – Det må aldri vera ein nøkkelkvalifikasjon kva postnummer du har i adressa di, sa Aarvoll. – Eg blei utslått då eg blei klistra til eit postnummer. Det ante meg at eg blei kopla til å vera ein representant for Førde-campusen, men i arbeidet mitt for både fylkeskommunen og Vestlandsrådet har det vore så langt frå tilnærminga mi som det går an å koma, kommenterer Trond Ueland kritikken i dag: – Eg har alltid vore oppteken av Vestlandet og den krafta som ligg i eit tettare samarbeid nasjonalt, men òg internasjonalt. Eg var open og positiv til å sjå på moglegheitene ved ein fusjon, og med det meinte eg at det ville vera heilt avgjerande å få ei utgreiing om det, for å få meir kunnskap. Det var Kunnskapsdepartementet som peika Ueland ut som styreleiar, og statssekretær Bjørn Haugstad grunngjev det valet slik: – Ueland hadde eit renommé som ein som er i stand til å sjå eit større bilete, køyra gode prosessar. For oss var det dessutan veldig fint å utnemna ein styreleiar, som me hadde grunn til å ha tillit til, men som ikkje kunne mistenkjast å vera sett inn av oss for å vera ein agent for agendaen vår, fordi han representerte fylkeskommunen. Og me måtte gå ut frå at fylkeskommunen hadde valt ein person som naut tillit som ein representant for heile fylket. Men i Sogn blei altså utnemninga møtt med ein viss skepsis. I tillegg til Ueland blei kraftverkssjef i Norsk Hydro i Årdal, Anneli Nesteng, nominert av fylkeskommunen. Det skapte ikkje kontroversar. Like fullt - med utnemninga av Nesteng og Ueland forkasta fylkespolitikarane samstundes ei rekkje andre kvalifiserte kvinner og menn. På førehand hadde dei folkevalde fått ei forslagsliste frå høgskulen. På lista stod mellom andre konserndirektør i Sogn og Fjordane Energi og tidlegare mangeårig stortingsrepresentant Erling Sande (Sp) og banksjef Arvid Andenæs i Sparebanken Sogn og Fjordane. Men den breie røynsla deira frå politikk og næringsliv blei vraka, mellom andre av Sande sine eigne partifellar i Senterpartiet. Spesielt det siste var krevjande politisk logikk for mange. 24. juni 2015 kunngjorde så Torbjørn Røe Isaksen dei fire nye eksterne styremedlemmene for Høgskulen i Sogn og Fjordane. I tillegg til Ueland og Nesteng, var desse å sjå på lista: mangeårig fagdirektør i Helse Førde, Hans Johan Breidablik, og Gerd Kvale, professor ved Universitetet i Bergen. Kvale blei seinare erstatta av Kari Kjenndalen, tidlegare fakultetsdirektør ved Høgskulen i Oslo og Akershus. Alle fire – både Ueland, Nesteng, Breidablik og Kjenndalen – argumenterte sterkt for ein fusjon på det avgjerdande styremøtet 9. juni. Ved å skifta ut fusjonsmotstandarar med fusjonsforkjemparar i høgskulestyret hadde Røe Isaksen gjort den fjerde omdreiinga på skrustikka.

RIKKA DEI UROKKELEGE: Statssekretær Bjørn Haugstad (H) fekk høgskulane på Vestlandet til å greia ut storfusjon. Det lokka fram smilet hjå statssekretæren under «vestlandstoppmøtet» i Bergen 7. september 2015. Foto: Noralv Pedersen / NRK

5. Medan ein fusjon på Vestlandet lenge stod i sju steinar, hadde ei rekkje høgskular og universitet i Nord-Noreg, Midt-Noreg, på Austlandet og Sørlandet slått seg saman, eller var i ferd med å gjera det. Dessutan hadde fusjonsforhandlingane mellom Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger stranda våren 2015. Dette medverka til at Regjeringa i september same år fekk høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund til å greia ut ein stor vestlandshøgskule i fellesskap. Høgskulen i Sogn og Fjordane sa ja til å bli med på ei slik storfusjonsutgreiing to veker etterpå.

Røe Isaksens femte påtrykk: Fusjonar i nord, midt og aust Ekspandér faktaboks September 2015: – Bergens-møtet blei avgjerande, seier statssekretær Bjørn Haugstad og refererer til stormøtet i vestlandshovudstaden 7. og 8. september i fjor: – På det tidspunktet hadde nok vestlandsinstitusjonane byrja å føla litt på at det er då keisamt at det skjer ting i Nord-, Midt- og Søraust-Noreg, men så skjer det tilsynelatande ingenting i vest, legg Haugstad til. Då Haugstad kom inn i konferansesalen på Grand Hotel Terminus 7. september, venta Stokke, Ueland og alle dei andre sjefane ved høgskulane i Stord/Haugesund og Bergen, i tillegg til Universitetet i Bergen. Haugstad la dokumentmappa på det hesteskoforma bordet og hengde dressjakka på stolen: Han var klar til løysa høgskulefloken i vest. Bakteppet for dette vestlandstoppmøtet var nemleg at mange høgskular og universitet i Nord-Norge, Midt-Norge og på Austlandet skulle fusjonera, eller hadde allereie gjort det. Men Vestlandet stod i sju steinar. Høgskulefloken i vest skapte hovudbry for statssekretæren, og mandatet til Regjeringas mann var såleis å få fart på fusjonsarbeidet, også i denne landsdelen. – Påtrykket var veldig sterkt. Haugstad kom med ei tydeleg belæring om kva som skjedde nasjonalt, og at Vestlandet var i ferd med å bli hengande att, minnest høgskulerektor Rasmus Stokke. Stokke seier at han i denne tida var skeptisk til ein stor vestlandshøgskule. Han var «grunnleggjande bekymra» for at ein fusjon kunne øydeleggje høgskulen sin store styrke, nemleg den tette kontakten verksemder, kommunar og andre offentlege aktørar i regionen. Denne uroa gjorde Stokke greie for i innlegget sitt til Haugstad og fagfolka frå Kunnskapsdepartementet. – Dei lytta interessert, men eg fekk ikkje svar som eg var nøgd med, og som roa meg. I tillegg til omkalfatringane i universitets- og høgskulelandskapet elles i landet, eit nytt og meir fusjonsvenleg styre i Sogn og Fjordane, og Stortinget si velsigning av stortingsmeldinga, hadde også ei anna avgjerande hending funne stad rett før sommaren: Fusjonsforhandlingane mellom Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger hadde havarert. På Haugalandet og i Sunnhordaland ønskte dei difor ein fusjon med Høgskulen i Bergen og andre institusjonar på Vestlandet. Dette hadde Bergen ivra for lenge. No stod det berre på Sogn og Fjordane, og eventuelt Volda. Alt dette gjorde at Haugstad fekk det som han ville: Høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund sa ja til å greia ut ein stor vestlandshøgskule. Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane velsigna den same fusjonsutgreiinga to veker seinare (25. september), men utan at det denne gongen var noko vilkår at Universitetet i Bergen skulle vera med. For det føregåande høgskulestyret var det eit vilkår å ha med nettopp storebror i Bergen. – Då me i departementet reiste heim frå møtet i Bergen, var me ganske oppløfta, fortel Haugstad. Dei urokkelege i Sogn og Fjordane hadde med det verkeleg byrja å røra på seg, Røe Isaksen og Haugstad hadde kome eit godt steg nærare den storfusjonen dei ønskte seg, og skrustikka hadde fått si femte omdreiing.

Ja til fusjonsforhandlingar

EIT LINJESKIFTE: Styreleiar Trond Ueland og resten av høgskulestyret sa i septembermøtet i Solvorn 2015 ja til å greia ut ein storfusjon på Vestlandet, men det var ikkje lenger eit vilkår at Universitetet i Bergen var med. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Hausten 2015 og vinteren 2016: No hadde Høgskulen i Sogn og Fjordane hoppa på fusjonstoget. Difor trengde ikkje Røe Isaksen og Haugstad lenger å trykkja så hardt på, som dei til no hadde gjort.

Men ei beinveges reise til endestoggen på styremøtet 9. juni kom dette på ingen måte til å bli. Fleire krossvegar måtte passerast: fyrst omfattande interne og eksterne utgreiingar, deretter eventuelle forhandlingar for å koma fram til ein felles avtale for å slå saman dei tre høgskulane, før styret altså skulle seia endeleg ja eller nei til ein ny vestlandshøgskule.

Ein som opplevde denne tida som krevjande, var høgskulerektor Rasmus Stokke:

– Eg skifta regelrett standpunkt - frå å stå på sjølvstendelinja sommaren 2015 til å tilrå fusjonsforhandlingar mindre enn eitt år etter, seier Stokke i dag.

Dei to fusjonsutgreiingane som kom rett før og etter nyttår 2015/16 var viktige forklaringar på snuoperasjonen:

– Dei gjorde at me kom i djupna av problematikken og byrja å sjå konturane av ein annan vestlandshøgskule enn me trudde, og som ville bli sterk på dei yrkesretta utdanningane, og som skulle satsa på dei regionale studiestadane. I tillegg slo risikoen for lærarutdanninga sterkt ut og blei eit slags vendepunkt for meg.

SNUDDE: Rasmus Stokke byrja rektorgjerninga si som fusjonsskeptikar, men enda opp som forkjempar. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Høgskulen måtte òg inn på eit sidespor: Styret hadde heile vegen halde døra på gløtt for ei samanslåing med Volda. I Sogndal hadde fleire i fagmiljøet sans for tanken om ein slik «Ivar Aasen-høgskule»: Begge høgskulane ligg i kjerneområdet for nynorsken, og begge er bygdehøgskular som tek eit regionalt ansvar for bygderegionane.

Der det for ein Bergen/Stord/Haugesund/Sogn og Fjordane-fusjon altså var skrive ein stor utgreiingsrapport, var det same ikkje gjort for ein fusjon mellom Volda og Sogn og Fjordane, fordi Volda ikkje ønskte det.

– Høgskulestyret må frysa forhandlingane med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund og syta for at dei veit like mykje om moglegheitene ved eit samarbeid med Høgskulen i Volda, oppmoda professor Oddbjørn Bukve 9. mars i fjor, dagen før Volda og Sogn og Fjordane skulle finna ut om det var grunnlag om å skipa ein høgskule på Nordvestlandet med ein motmaktvisjon tufta på nynorsk og Bygde-Norge.

Høgskulestyret lytta ikkje til Bukve: Det sa nei til å gå i forhandlingar med Volda åleine og ja til forhandlingar med Bergen og Stord/Haugesund. Det siste ønskte ikkje Volda å bli med på.

Opphoping av sjefar i Bergen

Mai 2016: – Høgskulen og Sogn og Fjordane kan bli ribba for makt og mynde.

Salva kom frå student Magnus Nordrum Brøste og fleire andre medlemmer i høgskulestyret, dagen før dei skulle gi siste løypemelding på avtaleutkastet som var forhandla fram for å slå saman høgskulane i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund.

OTTE FOR BERGENS-MAKTA: Opprøret frå studentrepresentant Magnus Nordrum Brøste og dei tilsette ved campusen i Sogndal gav Sogn og Fjordane-interessene større musklar i innspurten av forhandlingane med Bergen og Stord/Haugesund. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Denne avtalen slo fast at:

Rektoren skulle sitja i Bergen

Dei tidlegare høgskulane i Stord/Haugesund, Sogn og Fjordane og Bergen skulle ha kvar sin prorektor

Det skulle vera få avdelingar

Leiarane skulle tilsetjast etter kvalifikasjonar, og ikkje etter geografi

Men avtaleutkastet sa ingenting om kvar dei andre i leiinga skulle sitja og heller ikkje korleis avdelingane skulle organiserast. Det siste kunne vera avgjerande for framtida til dei einskilde faga, ikkje minst dei faga som ikkje sorterte under dei tre store yrkesretta utdanningane (lærar, sjukepleie og ingeniør), men som Høgskulen i Sogn og Fjordane hadde mange av, som geologi, fornybar energi, økonomi og administrasjon, historie og sosiologi.

Fleire markante fagpersonar frå desse miljøa gjekk før styremøtet ut og kravde at det skulle opprettast ei fjerde avdeling for desse faga.

Styret lytta til protestropa frå Sogn og kravde ei slik fjerde avdeling, men berre i form av ei utgreiing, vel å merka. Styret stilte òg som vilkår for forhandlingsinnspurten at det ikkje skulle hopa seg opp med sjefar i Bergen.

Det var difor ein letta styreleiar Trond Ueland som etter møtet kunne konstatera at høgskulestyret hadde fatta eit samla vedtak, som gav Sogn og Fjordane-interessene større tyngd i dei siste nappetaka med Bergen og Stord/Haugesund.

Men det Ueland ikkje kunne sjå føre seg var den konfliktsaka som var under oppsigling, og som hadde kraft i seg til å velta heile fusjonen.

Krisemøte i departementet

8. juni 2016: – Kunnskapsdepartementet er veldig oppteken av å landa høgskulefusjonen på ein skikkeleg måte, sa statssekretær Bjørn Haugstad dagen før det verkelege slaget om vestlandsfusjonen skulle stå.

8. juni måtte Haugstad halda krisemøte. Der skulle han berga samanslåinga på Vestlandet etter at det på oppløpssida hadde blussa opp open strid rundt studentsamskipnadane. Til kontoret hans i Oslo kom leiinga for høgskulane og studentsamskipnadane i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund.

KRISEMØTE DAGEN FØR DAGEN: Statssekretær Bjørn Haugstad prøvde å unngå at striden rundt studentsamskipnadane i vest skulle velta høgskulefusjonen på oppløpssida. Foto: Jøte Toftaker / NRK

I skuggen av fusjonen mellom dei tre høgskulane i vest hadde det gått føre seg konfliktfylte fusjonssonderingar mellom dei tilhøyrande studentsamskipnadane. Men der høgskulane i fellesskap hadde forhandla fram ein fusjonsavtale, hadde storebror blant studentsamskipnadane – Studentsamskipnaden i Bergen – avvist å klargjera viktige spørsmål, som fordeling av makt og mynde. Studentsamskipnaden i Bergen skulle derimot ha sett fram krav om at sjefane og den strategiske makta i samskipnaden skulle blir verande i vestlandshovudstaden.

Dette bekymra mange i Sogn og Fjordane. For høgskulen var studentvelferda – som studentbustader, barnehagar og kantine – så viktig for studentrekrutteringa og omdømet, at manglande forsikringar til studentsamskipnaden kunne vera det som bikka styrefleirtalet over til eit fusjons-nei.

Dagen etter møtet med Haugstad – under det avgjerande fusjonsmøtet – forsikra rektor Rasmus Stokke høgskulestyret om at «det kjem heller ikkje til å bli gjort ein fusjon mellom samskipnadene før det ligg føre ein avtale som også Studentsamskipnaden (i Sogn og Fjordane, journ.merk.) kan godta».

Styreleiar Trond Ueland følgde opp forsikringa frå rektoren med å seia at «eg går ikkje for dette (høgskulefusjonen, journ.merk.) for ein kvar pris. Blant anna dette vi hadde på møtet med departementet om studentvelferda i går var avgjerande. Vi fekk full skår på det; vi får det inn i den kongelege resolusjonen», sa Ueland.

I etterkant av fusjonsmøtet blei ikkje dei tre studentsamskipnadane samde om ei avtale gjennom forhandlingar. Samskipnaden i Sogn og Fjordane tykte ikkje at avtalen var god nok for dei. 19. september i fjor slo likevel Kunnskapsdepartementet saman dei tre samskipnadane – med tvang.

Dette blei det hausten 2016 eit bittert etterspel rundt, men det fann altså stad lenge etter dramatikken som spelte seg ut i Høgskulebygget i Sogndal 9. juni:

Smilet til Ole Kleiven

9. juni 2016: Smilte styremedlem Ole Kleiven? Smilte fusjonsforkjemparen frå Førde?

25 minuttar var gått, og særmøtet til Jan Olav Fretland, Kleiven og dei fem andre høgskuleinterne styrerepresentantane var over. Kleiven hadde saman med dei andre i styret funne plassen sin rundt langbordet att – og smilte. Det var på ingen måte ein sigerstolt og ovmodig smil, men ein liten og kanskje letta smil: Det kunne like fullt berre bety ein ting.

– Me har hatt ein fin diskusjon, byrja Fretland:

LAGNADSSTUNDA: Jan Olav Fretland fortel at han kjem til å røysta for ein høgskulefusjon. Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Men der har kome fram veldig mykje meir tvil enn det diskusjonen her har tyda på. Det er kome fram ein del frustrasjon over at ja-folka har selt bodskapen altfor, altfor mykje. Men det at det er såpass mykje tvil i den samla gruppa, har gitt meg ein type fullmakt til å seia ja til fusjon, sa Fretland.

Dermed var det avgjort, men den profilerte høgskuledosenten heldt fram:

– Me kom fram til at det var rett at eg som er gamal og røynd kan ta den belastninga som er verre for andre. Det betyr at i den gruppa som har vore ute, er to for fusjon og fem mot, sa Fretland.

Såleis var det eit knapt fleirtal på seks, som røysta ja til fusjon. Og då utfallet i høgskulestyra i Bergen og Stord/Haugesund same dag ikkje overraskande blei samrøystes for samanslåing, var Høgskulen på Vestlandet ein realitet.

HISTORISK: Eit fleirtal på seks i høgskulestyret i Sogn og Fjordane seier ja til å fusjonera med Bergen og Stord/Haugesund. Fem røysta mot ved å retta opp handa. Foto: Noralv Pedersen / NRK

«Eg har det litt ilt»

– Me sprett ikkje sjampanje i Kunnskapsdepartementet, men letnaden for at dette gjekk i orden, var betydeleg, fortel statssekretær Bjørn Haugstad i dag.

Haugstad følgde ikkje det direktesende styremøtet sjølv, men fagfolka hans gjorde det, slik at han kunne få oppdateringar undervegs.

– Det var eit nervepirrande møte, med ein carlsensk dramatikk, seier Haugstad og viser til storhendinga over eit sjakkbrett i New York i november i fjor.

– Eg har det litt ilt, sa Fretland rett etter styremøtet.

Då hadde han allereie fått tekstmeldingar med kjeft frå kollegaer, men òg skryt, som frå ordførar Olve Grotle i Førde, som hadde sendt ein sms, der det stod «Respekt!». Frå Årdal og fylkesleiar Hilmar Høl i Arbeidarpartiet hadde det òg kome tekstmelding: «Kamerat!».

Tause studentar

Om Fretland hadde hatt det ilt, var det truleg andre i styret som hadde det verre. For kven av dei høgskuleinterne styrerepresentantane var det som sat med – slik Fretland skildra det – stor tvil i diskusjonen, men utan å seia noko om dette?

Ole Kleiven hadde argumentert sterkt for fusjon og truga med at eit nei ville kunne sprenga høgskulen i to, noko også fylkesordførar Jenny Følling - ifølgje Fretland - hadde ymta om i smsen ho hadde sendt til han i framkant av styremøtet.

Åse Neraas, Inger Auestad og Oddmund Hoel hadde alle tre vore tydelege mot i møtet. Fretland hadde ettertrykkjeleg gjort greie for tvilen sin.

Då var det berre dei to studentrepresentantane Magnus Nordrum Brøste og Trine Ludvigsen Rygg som ikkje uttrykkjeleg hadde sagt kva dei meinte om sjølve fusjonsspørsmålet.

FEKK DET SOM DEI VILLE: Fagdirektør i Helse Førde, Hans J. Breidablik og kraftverkssjef Anneli Nesteng argumenterte sterkt for ein høgskulefusjon: – Går ein inn i slike prosjekt med mistillit, kan ein aldri koma vidare, sa Breidablik Foto: Noralv Pedersen / NRK

Styreleiar Ueland, som fleire gonger hadde etterlyst at styremedlemmene tydeleg – og tidleg – skulle flagga standpunktet sitt, hadde ikkje purra på Brøste og Rygg, truleg fordi han – som dei fleste andre i rommet – tok det for gitt at dei to var mot fusjonen.

Det var det òg gode grunnar for å tru: Studentane i Sogn og Fjordane hadde heile vegen vore dei som var mest høglydte mot fusjonen, og før styremøtet hadde den markante studentparlamentsleiaren Ingrid Moe Albrigtsen gitt styret ei lang underskriftsliste med ei siste oppmoding om å seia nei, før ho hadde funne plassen sin ved veggen, rett bak dei to studentrepresentantane.

Var det likevel Brøste og Rygg som var komne i tvil om dei verkeleg skulle røysta nei til samanslåing - ei uvisse som Fretland kunne bruka for å rettferdiggjera sitt ja til fusjon?

Tvilen kom

– Eg hadde aldri vore i så sterk tvil som då.

Magnus Nordrum Brøste fortel om lagnadsstunda då han sat saman dei fem tilsetterepresentantane og studentrepresentant Trine Ludvigsen Rygg i særmøtet midt i fusjonsmøtet 9. juni i fjor.

– Eg hadde opplevd press frå deler av styret, leiinga og sentrale personar ved høgskulen – i settingar der fusjonsspørsmålet blei diskutert. Dei møtte argumenta mine med kritikk; dei meinte at meiningane mine var bekymringsfulle for framtida til høgskulen, seier Brøste, som ikkje vil nemna namn, men som fortel at han blei kontakta både før møtet og i matpausen, rett før fusjonssaka kom opp.

KRYSSPRESS: Studentrepresentantane Magnus N. Brøste (midten), Trine L. Rygg (t.h.) stod i ein vanskeleg skvis - mellom studentparlamentsleiar Ingrid Moe Albrigtsen (t.v.) som var ihuga mot fusjon på den eine sida - og høgskuleleiinga som på den andre sida argumenterte sterk for ein fusjon. Biletet er frå styremøtet 12. mai 2016 Foto: Noralv Pedersen / NRK

I lunsjen i høgskulekantina hadde Wiggo Hustad og Randi Skår, dekanane (avdelingsleiarane) ved avdelingane for høvesvis lærarutdanning/idrett og helsefag, sett seg ned med Brøste og Rygg. Der byrja Hustad og Skår å argumentera for fusjonen.

– Tonen var relativt hard, men ærleg og open. Eg har respekt for synspunkta deira, og det må eg tola. Men det gjorde meg endå meir usikker, fortel Brøste.

Dekan Randi Skår seier at ho aldri bad studentrepresentantane om å røysta ja til fusjon, men stadfestar ho la fram argument for kvifor ho meinte det var rett å gå for ei samanslåing.

– Før møtet trudde eg at det var eit fleirtal i styret for ein fusjon. Men undervegs forstod eg at dette kunne bikka begge vegar. Dermed blei eg oppteken av å få drøfta saka med styremedlemmene og få lagt fram synspunkta mine, seier Skår.

– Studentane har all rett til å oppleva situasjonen slik dei gjer. Men dei blei ikkje sett under noko utilbørleg press; eg gjorde greie for alvoret rundt lærarutdanninga og uroa mi for om ho kunne vidareførast viss høgskulen blei verande åleine, seier dekan Wiggo Hustad.

Før styremøtet hadde Hustad oppfatta at studentrepresentantane var tydelege på å røysta nei til ein fusjon, men at dei samstundes lytta til argument. Dekanen avviser at det låg ein medviten strategi bak:

– Det var tilfeldig at me hamna på bordet med dei.

Tvilen vaks

Om det var planlaust å setja seg ned med nettopp studentrepresentantane, hadde dei to dekanane iallfall lukkast med å gjera Brøste meir usikker på standpunktet sitt. Og det skilsetjande alvoret i saka blei ytterlegare forsterka etter lunsjen då fusjonssaka blei opna inne i styrerommet:

Med forsterkande og ladde ord slo både rektor Rasmus Stokke og styreleiar Trond Ueland fast at høgskulen «står med eit veldig vegskilje», at «det valet me føretek no kjem til å føra oss i to heilt ulike retningar», og at fusjonsavgjerda vil få «store konsekvensar for høgskulen, for Sogn og Fjordane og for Vestlandet».

– Det dei sa gjorde inntrykk på meg, hugsar Trine Ludvigsen Rygg:

– At dei var så samstemte og så tydelege for ein fusjon, fekk meg til å tenkja på om dei hadde informasjon som eg burde ha tenkt meir gjennom, fortel ho.

– Svartmåling

– Eg blei provosert over svartmålinga deira, fordi argumenta for å stå åleine kom ikkje fram. Ein rektor har ansvar for å leggja fram fordelar og ulemper ved begge alternativa. Like fullt fekk innlegga deira fram endå meir tvil i meg, seier Brøste.

Den same kritikken blei sett fram av fleire styrerepresentar under møtet.

– Eg gjorde eit forsøk på å vera balansert, men det skein nok veldig gjennom at eg var sikker på standpunktet mitt. Dessutan var utfallet usikkert på førehand, og eg blei kanskje litt for oppteken av å selja argumenta for ein fusjon. Det ser eg i etterkant, seier rektor Rasmus Stokke.

UBALANSERT: - Eg blei kanskje litt for oppteken av å selja argumenta for ein fusjon, seier Rasmus Stokke, her saman med styreleiar Trond Ueland under styremøtet 9. juni, der begge argumenterte kraftfullt for ein høgskulefusjon. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Eit stykkje uti debatten skjedde noko som overraska: Dei to viserektorane, tre av dekanane, økonomidirektøren og personaldirektøren fekk plutseleg lov til å kunngjera synspunkta sine i fusjonssaka. Med unnatak av viserektor Terje Bjelle som argumenterte mot, og økonomidirektør Karianne Bergheim som stilte seg nøytral, argumenterte resten av leiinga kraftfullt for ei samanslåing.

– Dette var ny informasjon i styremøtet og eit sterkt og tungtvegande argumentet for ein fusjon, som gjorde meg endå meir i tvil, fortel Brøste.

Medan Brøste og Rygg følgde innlegga i debatten med ei stadig sterkare uvisse, sat altså studentparlamentsleiar Ingrid Moe Albrigtsen rett bak dei og følgde ordskiftet nøye. Sjølv om Brøste og Rygg formelt sett var uavhengige styremedlemmer, blei dei like fullt oppfatta som å representera studentane ved høgskulen, som hadde kjempa hardt mot fusjonen. Ein trengde difor ikkje å vera psykolog for å forstå det krevjande krysspresset dei var utsett for.

På gråten

– Det blei følelsesmessig sterkt.

Trine Ludvigsen Rygg fortel om kjenslene som vall fram i henne då ho kom inn i særmøtet med Fretland, Kleiven, Neraas, Auestad, Hoel og Brøste. Dei lagnadstunge profetiane frå høgskuleleiinga – både i dagane før, i lunsjen og undervegs i styremøtet – hadde gjort inntrykk, og det var difor to nærast fortvila studentrepresentantar som hadde rådslag med dei andre på grupperommet, før det endelege vedtaket skulle fattast.

KJENSLELADD: I dette særmøtet - midt under fusjonsdramaet 9. juni 2016 - fortalde dei to studentrepresentantane at dei var komne i sterk tvil om dei verkeleg skulle røysta nei til samanslåing. Frå venstre: Trine L. Rygg, Ole Kleiven, Oddmund Hoel, Åse Neraas, Magnus N. Brøste (med ryggen til), Inger Auestad og Jan Olav Fretland. Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Eg kom nesten på gråten. Eg forstod ikkje heilt kvifor, men eg var vel spent, saka var alvorleg og krevjande, og eg kjende på presset frå alle. Det var eit viktig og varig vedtak me skulle fatta, fortel Rygg.

– Eg hadde aldri vore i meir tvil, og det skuldast at leiargruppa var så samrøystes. Eg var blitt skikkeleg usikker på om eg verkeleg skulle røysta nei, fortel Brøste.

«Eg er litt tom no»

Med all denne uvissa som studentane bar på, oppfatta Fretland at han hadde fått ei fullmakt til å seia ja til fusjon. Men samstundes hadde han gjort det klart at det ville vera umogleg å røysta ja til fusjon «når fem høgskule-interne styrerepresentantar seier nei».

– Skal eg vera heilt ærleg, hadde eg nok kanskje forventa at eg blei beden om å røysta nei. Men det skjedde ikkje. Det skjedde snarare det motsette. Nokre på det særmøtet sa at eg skulle og måtte stemma på det eg meinte var rett, og at det ikkje var rett av den gruppa å påleggja meg å røysta annleis.

– Det blei raskt klart i særmøtet at det uansett ikkje ville bli eit fleirtal mot fusjon i styret. Dermed var det ikkje grunnlag for å be Fretland røysta saman med oss andre. Då hadde andre røysta ja, seier tilsetterepresentant og fusjonsmotstandar Oddmund Hoel.

Dermed gjekk det som det gjorde.

– Veit du kva, eg er litt tom no, sa ein nesten medteken styreleiar Trond Ueland rett etter møtet. Ueland, som brukar å sova godt, hadde knapt fått blund på augo natta i førevegen:

– Dette har vore ein lang og veldig krevjande prosess. Veldig krevjande. Eg ser det på styret og på dei tilsette – dette har vore veldig vanskeleg.

ETTER SLAGET: Fusjonsmotstandar Oddmund Hoel får rose av meiningsfelle Ingrid Moe Albrigtsen etter å ha tapt kampen for å halda fram med å styra høgskulen på eigen kjøl. Foto: Noralv Pedersen / NRK

Tysdag 10. januar opnar statsminister Erna Solberg (H) den nye Høgskulen på Vestlandet i Sogndal. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen står for opninga i Bergen, medan statssekretær Bjørn Haugstad kjem til Haugesund.

