Wara: – Ingen lovheimel gjer grunnlag for narkosøk på elevar

Spørsmål frå Carl Erik Grimstad (V):

Har politiet hjemmel til å bruke hund ved undersøkelser av elever og/eller skolens område dersom det ikke foreligger noen kvalifisert mistanke om straffbare forhold?

Svar frå justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp):

Søk etter narkotika rettet mot enkeltelever og deres eiendeler er et inngrep som krever et hjemmelsgrunnlag uavhengig av om det skjer som ledd i etterforskning eller forebygging. Utenfor straffeprosessloven, som krever kvalifisert mistanke, finnes ingen lovhjemmel som gir grunnlag for slike søk.



Dersom søket ikke rettes mot elever eller deres eiendeler, kan narkotikahund brukes til å søke på skolens område. En anmodning eller samtykke fra skolen er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag i slike tilfeller. Elever og deres eiendeler bør holdes atskilt fra slike søk.