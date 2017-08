Wæhler blir ut sesongen i Sogndal

Kjetil Wæhler måtte stå over siste kampen før ferien på grunn av ein kneskade, og det var usikkert om han ville bli i klubben. No bekreftar Sogndal Fotball at den røynde spelaren er frisk att og blir i klubben ut sesongen, melder Sogndal fotball.