Vurderer skjulte kontrollar

Yrkessjåførar, Statens vegvesen og politiet har sett seg lei på at bilistar ikkje bryr seg om at det er raudt lys ved Bergum-krysset på rv. 5 på veg ut av Førde sentrum. Det skriv Firda. Til avisa seier lensmann i Førde og Naustdal, Dag Fiske, at politiet vil vurdere skjulte kontrollar, om ikkje bilistane respekterer lyssignala. Å køyre på raudt lys kan gje ei bot på 6650 kroner.