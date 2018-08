Vurderer mindre tiltak i Oldedalen

Vegvesenet vurderer fleire mindre tiltak langs fylkesvegen i Oldedalen i Stryn. I sommarmånadane blir tusenvis av turistar frakta langs den smale vegen i buss og lokale krefter har lenge bede om at noko blir gjort. Inge Melkevoll ved Melkevoll Bretun seier vegen er svært viktig for reiselivsnæringa. Fungerande avdelingsdirektør Torun Emma Torheim i Vegvesenet seier dei er klar over utfordringane, og at møteplassar er blant tiltaka som blir vurdert.