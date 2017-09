Vurderer endringar etter utmelding

Formannskapet i Stryn skal ta stilling til å endre vedtektene i Nordfjord Havn IKS etter at Eid har meldt seg ut av det interkommunale selskapet, skriv Fjordingen. Nordfjord Havn IKS er no eit interkommunalt selskap beståande av Gloppen, Selje, Stryn og Vågsøy kommune. At Eid kommune har meldt seg ut gjer at eigar- og ansvarsbrøken i selskapet blir endra.