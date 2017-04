Vurderer å redusere

Avisa Firda Tidend i Gloppen vurderer å redusere frå tre til to papiravisdagar i veka. For to år sidan la fleire av avisene i Nordfjord om frå tre til to dagar. Redaktør Bjørn Grov seier til si eiga avis at dersom det blir løysinga for dei, så vil dei satse meir på nettavisa og digitalt innhald. Avisa har også hatt eige trykkeri som blir lagt ned frå og med denne veka.