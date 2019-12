Vurdere å frede bygningar

Fylkeskommunen har teke årringsprøvar av to bygningar i Fjaler som viser seg å vere frå før 1650. Riksantikvaren vurderer no å frede desse. Restaureringsleiar Stig Nordrumshaugen meiner det er fleire bygg i fylket som er eldre enn folk er klar over.