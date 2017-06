Vurderar å betale for hotellriving

Selje kommune er ikkje framand for tanken å ta kostnaden med å rive Selje hotell, seier ordførar i Selje, Stein Robert Osdal. Han seier at det ikkje er pengar i buet til å ta rivinga og at dersom arbeidet med å få nye eigarar på plass trekkjer ut i tid, kan kommunen sjå seg nøydd til å ta rekninga for rivinga.