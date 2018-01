Vogntog lagar trafikkrøll

Eit utanlandsk vogntog står fast på fylkesveg 614 mellom Svelgen og Isane. Sjåføren ønskjer ikkje hjelp frå bilbergar, sjølv om han har stått fast sidan klokka 15 i dag. Vogntoget har ikkje noko last. Politiet har no rykka ut for å få ordna opp i dei trafikale problema på staden.