Vogntog køyrde i fjellvegg

Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengt etter at eit vogntog har køyrt i fjellveggen, opplyser Vest politidistrikt. Skadeomfanget er førebels uvisst. Naudetatane er på veg til staden. Vegtrafikksentralen opplyser at også Gudvangatunnelen er stengt for å hindre kø i denne tunnelen.