Vogntog har køyrt i grøfta

Et vogntog har køyrt av vegen på fylkesveg 616 mellom Smørhamn og Vågane i Bremanger. Køyretøyet ligg på sida langs vegbanen. Føraren skal vere uskadd, men det er ein del diesellekkasje frå vogntoget. Det skal vere passasje for andre køyretøy. Politiet opplyser at det er veldig glatt på staden.