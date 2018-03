Vinglete køyring

Like før midnatt fekk politiet melding om vinglete køyring ved Vassenden, i retning Førde. Farten skal ha vore låg og bilen har vore over i motgåande køyrefelt. Politiet melde på Twitter at ein patrulje i Førde skulle sjå etter bilen. Han blei etter kvart stoppa, og det er ikkje mistanke om rus. Det viste seg å vere ein utanlandsk sjåfør som var litt usikker i trafikken.