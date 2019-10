Vindkraftområde er verna

Gaularvassdraget er blant områda innan Nasjonal Ramme for vindkraft, men det vart verna i 1993, skriv Firda. Direktør for konsesjonsaavdelinga i NVE, Rune Flatby seier at den nasjonale ramma ikkje er ein utbyggingsplan, men at det kan finst stader innanfor de utpeika områda som er egna for vindkraft.