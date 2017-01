Vindkast tok to bussar på Strynefjellet

Yrkessjåføren køyrde over fjellet mot Stryn då han i 05-tida såg naudblink i horisonten like etter Grotli.

– Eg passerte brøytestasjonen, og der stod begge ekspressbussane. Den eine hadde gått igjennom brøytekanten og stod godt uti. Den andre fekk dei så vidt inn att på med litt sand og hjelp, fortel Eirik Tenden.

Vind og glatt

UDRAMATISK: Svein-Arne Vik seier at det var tre passasjerar i bussen som vart teken av eit vindkast på Strynefjellet. Foto: Nettbuss

Tenden fortel at det bles godt ved Grotli og at det var «såpeglatt». Uhellet skjedde mellom brøytestasjonen og Oppljostunnelen.

Det var bussen frå Trondheim til Bergen som vart ståande fast. Det var tre passasjerar i bussen. Bussane skulle eigentleg vere i Stryn klokka 06. Ingen vart skadde i hendinga.

– Bussane frå Oslo- og Trondheim køyrde saman over fjellet. Det var spegelblankt så dei køyrde seint, så kom det eit vindkast som skyvde dei ut i brøytekanten. Det var ingen dramatikk, fortel marknadssjef Svein-Arne Vik hos Nettbuss.

Stygg plass

Bussen som kom seg vidare tok med seg alle passasjerane vidare til Stryn.

ERFAREN: Eirik Tenden har køyrt over Strynefjellet i over 30 år, men aldri opplevd fjellet slik som denne morgonen. Foto: Terese Auflem Tenden / NRK

– Det skjedde på ein stygg plass. Hadde bussen gått eit par meter til, så hadde den bikka. På nedsida er det vatn, og eg veit ikkje kor godt isen hadde halde, seier Tenden.

Sjølv måtte han ut for å legge på kjettingar.

– Hengaren for over vegbana og inn i brøytekanten på andre sida. Det var ikkje dramatisk for meg, men det bles så godt at det ikkje var godt å gå ute, og så glatt at du hadde problem med å fote deg, seier han.

Veksla frå pluss til minus

Tenden er no komen ned frå fjellet, og fortel at entreprenøren er i gang med å både skrape og gruse fjellovergangen.

– No er det betre, men eg har køyrd her i 35 år og aldri opplevd fjellet slikt. Det var ulike temperaturar heile vegen, frå fem varmegrader til ned på minussida, seier han.

Ved Vegtrafikksentralen får NRK.no opplyst at vekslande temperaturar, isdekke, regn og vind gjer det utfordrande å halde fjellovergangane ved like. Dei forsikrar at entreprenørar er ute, men ber vogntog nytte kjettingar.

Glatt i låglandet

VTS i Bergen oppmodar folk om å ta det med ro på vegane. Det kan vere lokalt glatte parti også i låglandet.

Regn som som frys på kald asfalt har allereie gjort fleire vestlandsvegar stadvis glatte.

– I høgda er det plussgrader, snø og isdekke. Her oppmodar vi til kjettingbruk. I låglandet har det gått frå slaps og snø, til regn som frys på. Folk må køyre etter forholda, seier vaktoperatør Morten Hansen.

Slik er det på fjellovergangane no: