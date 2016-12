Vinden tok tak i Svelgen

I den sterke vinden i natt bles delar av taket av på Firda billag sin bygning i Svelgen. Tre mann var ute for å sikre taket, opplyser Alarmsentralen, som fekk melding om hendinga i halv eitt-tida. Fleire stader i fylket, mellom anna på Sandane, har tre blese over ende og sperra vegar, men det er rydda opp i det no.