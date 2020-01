Vind i orkan styrke stengjer brua

Måløybrua er no stengd på grunn av sterk vind. Dårlege vêrmeldingar førte til at 70–80 elevar ved Vågsøy ungdomsskule i Måløy skulle bli sende heim før skuledagen vanlegvis sluttar, men elevane kom seg ikkje over på fastlandet før brua stengde.