Vilnes-dobbel sikra siger

Miriam Vilnes Mjåseth sine to mål etter pause sikra Kaupanger tre sårt trengde poeng i 1. divisjon. Dette var 19-åringen sine første seriemål for sesongen. Det er likevel berre i teorien at grøntrøyene kan berge plassen. Avstanden til Grei og Grand Bodø på trygg grunn er åtte poeng med fire kampar att.