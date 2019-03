Villreinjakt i gang i Nordfjella

Sju villreinbukkar er allereie teke ut i Nordfjella sone 2. Fellinga som eigentleg skulle starta 1. februar vart utsett til før helga, skriv Sogn Avis. Miljødirektoratet har bestemt at 55 villreinbukkar skal ut, for å friskmelde bestanden for skrantesjuke. Mange har kritisert uttaket for å vere ei belastning for dyra.