– Ein god dag på jobben, seier Helge Robert Midtbø som er stortingskandidat for Ap i Sogn og Fjordane.

Før landsmøtet til partiet i helga, var den største kampsaka til fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane å få til ei utjamning av nettleiga.

– Vi har jobba hardt med dette for å få gjennomslag og det fekk vi, seier ein strålande nøgd Midtbø på telefon frå landsmøtet.

Sogn Avis omtalte saka først.

Dette er nettleige Ekspandér faktaboks Nettleige er prisen du betalar for å få overført straum til huset ditt.

Når du betalar for straum må du betale for to produkt: Ein kraftpris for straumen du kjøper av kraftleverandøren du har valt. I tillegg nettleige til det lokale nettselskapet for transport av straumen.

Nettleiga vert rekna ut i frå forbruk og er ikkje ei fast avgift.

Nettleiga skal gje nettselskapet inntekt nok til å dekke transport av straum, gitt effektivt drift, unytting og utvikling av nettet.

Det er nettselskapet sjølv som fastset nettleiga, men NVE kontrollerer at inntekta nettselskapet hentar inn gjennom nettleiga ikkje er høgare enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt frå sine kundar. Kjelde: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Landets dyraste straum

Straumkundar i Sogn og Fjordane betalar landets dyraste straum, trass i at fylket er blant dei aller største produsentane av fornybar energi.

På landsmøtet vedtok partiet at ei utjamning av nettleiga skal inn på partiprogrammet til hausten. Forskjellane i nettleiga har gjort at enkelte straumkundar har fått dobbelt så høg straumrekninga som andre, avhengig av kor ein bur i landet. Skilnaden på nettleige i dag gjer at straumkundar i til dømes Oslo betalar om lag 50 øre per kilowatt time. Til samanlikning er prisen over 70 øre i Sogn og Fjordane.

– Det må bli ein nasjonal dugnad slik det er i andre saker. Ingenting er gratis og for at dette skal gå i orden vil det bli eit nasjonalt spleiselag, der nokon betaler litt meir slik at distrikta ikkje får urimeleg høg nettleige, seier Torbjørn Vereide i Sogn og Fjordane Ap.

Vedtaket gjeld både privatkundar og store bedrifter.

– Dette er viktig for dei store forbrukarane. Blant anna er det ei slik utfordring knytt til Elkem Bremanger som vil bli løyst om dette forslaget vert sett ut i live. Og så er det viktig for nettselskapa, slik at dei kan forme dei beste nettløysingane for drift av nettet utan at løysingane skal gje store økonomiske konsekvensar for sluttbrukarane, seier han.

Vedtaket frå landsmøtet ser slik ut:

«Ap vil innføre ein utjamningsordning for nettleige, og sørge for ein likeverdig nettariff for store forbrukarar (industrien) med høg brukstid uavhengig av om elektrisiteten blir henta frå regional- eller sentralnett. Fornybar energi skal vere ein betydeleg del av bidraget til eit grønt skifte.»