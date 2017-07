– Det vil ta dagevis og det er særs lite truleg at vegen opnar att denne veka. To bruer er vekk og vegen har fått store skadar, seier Kai Jonny Bugjerde i Statens vegvesen.

For etter kraftig regnvêr i natt ser Utvik ut som eit katastrofeområde. Storelva som går gjennom Utvik sentrum har gått langt over sine breidder og tatt med seg store stykke av vegen nedover på fjorden.

Det betyr at Utvikfjellet er stengt og midt i høgsesongen for turisme er det mange bilar som nyttar denne strekninga til turistmål som Loen og Olden. På ferjesambandet Anda-Lote er det allereie kilometer lange køar.

1.5 KILOMETER: På Anda-ferjekai på E39 er ferjekøen no over halvannan kilometer lang. Foto: Steinar Lote / NRK

Vil ha ekstra ferje

For no er det einaste alternativ for å koma seg til stadar som Stryn, Olden og Loen sørfrå; å køyra nordover langs E39 og følge ta fylkesveg 15 frå Nordfjordeid.

Men for å kome seg over der må ein ta ferja Anda-Lote, og alt no har det bygd seg opp køar på over halvannan kilometer.

– Vi har ein dialog med Fjord 1 om å få auka kapasiteten på sambandet. Det er litt usikker på når det kan vera i orden med tanke på ekstraferje, men dei jobbar med det, seier Bugjerde i Statens vegvesen.

For slik det er no går det berre ei ferje på sambandet, men transportnæringa krev at det vert sett inn ekstra ferje fram til fylkesveg 60 er opna att.

– Dette vil berre auke og bli verre og verre dei neste dagane. Det er mange som er økonomisk avhengig av desse vegane og då må ein ikkje venta for lenge før ein gjer noko, seier Rolf Olav Tenden, leiar i Tor Tenden Transport og fylkesleiar i lastebileigarforbundet.

Fredag og søndag var det om lag ein times ventetid på ferjesambandet, grunna tusenvis av tilreisande til Malakoff-festivalen.

– Dette er Malakoff gonger to. No er det fullt trykk frå begge sider og det er mange turistbussar. På Anda er det om lag halvannan times ventetid, medan det på Lote er ein halvtime, seier skipsførar på «MF» Årdal som går på ferjesambandet Anda-Lote.