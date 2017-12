Vil utbetre innseglinga

Fylkestinget vil framskunde utsprenginga av innseglinga til Florø. Kystverket spør no etter innspel forslaget til handlingsplan frå 2018 til 2029. Her føreslår dei at forbetringa i Florø skal skje i siste 6-årsperiode. Fylkestinget vil derimot at det skal skje i første periode.