Vil til Kinn

Innbyggarane i Botnane i Bremanger vurderer å arbeide for grensejustering slik at kan gå inn i storkommunen Kinn i 2020, skriv Fjordenes Tidende. Botnane ligg heilt på grensa til Flora kommune, og mange av innbyggarane ser det som naturleg at dei då skal tilhøyre Kinn.