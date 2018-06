Vil stoppe arbeid med vindkraftplan

Den Norske Turistforening, DNT, ber regjeringa stoppe arbeidet med «Nasjonal ramme for vindkraft på land». I ei pressemelding skriv DNT at landsmøtet krev meir involvering frå befolkninga og naudsynte utgreiingar. – Vi er ikkje imot all landbasert vindkraft, men meiner det må takast meir omsyn til natur og friluftsliv før omfang og plassering blir bestemt, seier fagsjef Oddvin Lund i turistforeininga.