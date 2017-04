Vil slakte ned villreinstamme

Mattilsynet meiner at det er viktig å få gjennomført nedslaktinga av villreinstammen i Nordfjella i løpet av kort tid. Målet er at uttaket av flokken i dette området skal skje innan eitt år. Alle dyr som blir avliva skal testast for skrantesjuke, og dyr som ikkje har sjukdommen er i utgangspunktet eigna som mat.