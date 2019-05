Vil skjerpe skjenkekontrollen

Etter to tilfelle med høgpromille på rappen, ber politiet om skjerpa skjenkekontroll i Førde. Det skriv Firda. I løpet av ei veke vart ei kvinne sendt til sjukehus med ein promille på 2,04, medan ein mann involvert i slagsmål blåste til 1,9. Kommunalsjef Kurt Even Andersen seier at det ikkje har vore avvik på skjenkekontrollane sidan 2017, men at han vil formidle politiet si uro til kontrollørane.