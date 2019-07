Vil skape fjordlandsby i Flåm

Utviklingsselskap vil gjere Flåm til ein unik fjordlandsby, melder Sogn Avis. I arbeidet med ny områdeplan for turistmagneten vil Flåm AS erstatte parkeringsplassar og asfalt med bustadar og aktivitetar. Målet er eit trivelegare og meir aktivt Flåm for alle, seier dagleg leiar Arve Tokvam.