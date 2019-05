Vil sende stortingsmelding i retur

Erstatninga til pelsdyrbønder som vert tvinga til å legge ned, er for dårleg. Det meiner Senterpartiet som vil sende stortingsmeldinga i retur til regjeringa. Leiar i næringskomiteen, Geir Pollestad frå Senterpartiet seier til NTB at den føreslegne erstatningsordninga vil føre til konkursar og økonomisk ruin for mange pelsdyrbønder. Regjeringa har tatt til orde for å forby pelsdyrhald umiddelbart, men med ein avviklingsperiode fram til 1. februar 2025.