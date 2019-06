Vil rive to store kranar

Selskapet Hellenes Yard ønskjer å rive eit av «landemerka» etter tida då det vart bygt skip i Førde. Avisa Firda skriv at selskapet har sendt brev til kommunen om at dei må rive dei to store kranane på det gamle verftsområdet innan 1. juli i år. Kranane må fjernast for å få plass til fylling av masse i sjøen.