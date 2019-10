Vil resirkulere gummikulene

Kaupanger får 500.000 kroner frå Sparebankstiftinga for å hindre at gummikuler frå kunstgrasbanene kjem på avvege. Leiar Bjarte Ramstad seier til Sogn Avis at dei mellom anna vil lage oppsamlingskummar og ristar, for å resirkulere gummikuler. Han håpar dei kan halvere mengda gummikuler som dei kjøper inn – kring fem tonn annakvart år.