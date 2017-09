Vil på Stortinget for å driva vaksenopplæring på partitoppane

– MDG er eit nytt parti og heilt nytt når det kjem til distriktspolitikk. Det at eg kjem inn på Stortinget og kjem inn nærare makta, vil gje meg ei vaksenopplæringsrolle og eit ansvar for å læra Oslo-politikarane korleis Norge og Sogn og Fjordane fungerer, seier stortingskandidat for MDG, Stein Malkenes.

– For partiet ditt treng vaksenopplæring på distriktspolitikk?

– Ja, for vi er veldig i startgropa der. Vi har mange flike folk rundt om i landet, men det skal henga saman med den urbane tanken dei har hatt, svarar Malkenes.

Fredag var det hans tur i partiutspørjinga i NRK Sogn og Fjordane.

På vippen

Malkenes har aldri hatt ein plass på Stortinget, men målinga den siste tida har gjort at han er aktuell for utjamningsmandatet frå Sogn og Fjordane. I dag er det Sveinung Rotevatn frå Venstre som har denne plassen.

Eit av spørsmåla Malkenes fekk under utspørjinga var korleis MDG si var kva påverkningskraft han har i partiet.

– Det er korte linjer å ta ein telefon frå Florø til toppane i partiet. Der seier eg ifrå om at vi må gjere det sånn eller slik, tenke sånn og sånn, så vert vi einige om det, seier Malkenes.

Malkenes har tidlegare vore kritisk til at leiinga i hans eige parti vil nytta 450 milliardar på utbygging av tognettet på Austlandet.

– Det vil ikkje gagne Sogn og Fjordane i det heile tatt og bidra til ytterlegare sentralisering. Der har eg gitt klar beskjed om kva eg meiner, seier Malkenes.