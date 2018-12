Ordførar Noralv Distad (H) i Aurland har lenge vore kritisk til basehopping og i verneområdestyret for Nærøyfjorden fekk han fleirtal for å nekte Ekstremsportveko å bruke helikopter. Festivalen fryktar no for tryggleiken til basehopparane.

– Det er ein aktivitet som etter mitt syn burde vore strengare regulert. Det er mitt generelle syn at basehopping ikkje tek nok omsyn til tryggleiken for dei som hoppar eller leitemannskap, seier Distad.

Vil ha forbod

Han har ved fleire høve tatt til orde for eit forbod mot den farlege sporten.

– I utgangspunktet er det ikkje tillate med motorisert ferdsel i verneområdet og skal det gjerast unntak må det vere ein aktivitet som fremjar verneføremålet. Eg kan ikkje sjå at basehopping er ein slik aktivitet, seier Distad.

Men Distad møter motbør, ikkje minst frå sin ordførarkollega i nabokommunen Voss, Hans Erik Ringkjøb (Ap). Han meiner verneområdestyret set kjeppar i hjula for festivalen.

– Dette avslaget rammar først og fremst Ekstremsportveko, og det har ingen eller liten effekt når det gjeld sjølve aktiviteten, meiner Ringkjøb.

Berre éin dag

Han peikar på at Ekstremsportveko har avgrensa helikopteraktivitet i Nærøyfjorden til ein dag.

– På same tid er det fritt fram for båtar og cruiseskip å ferdast i verdsarvområdet. Her er det noko som ikkje heng saman, meiner han.

Leiinga i Ekstremsportveko har sagt at dei vil klage på vedtaket. Voss-ordføraren seier han vil prøve å få med seg kommunestyret på Voss til å komme med ei uttale i saka.